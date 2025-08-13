Topo

Notícias

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

13/08/2025 18h34

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,89%

Pontos: 136.687,32

Máxima estável: 137.913 pontos

Mínima de -1% : 136.535 pontos

Volume: R$ 38,13 bilhões

Variação em 2025: 13,64%

Variação no mês: 2,72%

Dow Jones: +1,04%

Pontos: 44.922,27

Nasdaq: +0,14%

Pontos: 21.713,14

Ibovespa Futuro: -0,9%

Pontos: 136.880

Máxima (pontos): 138.360

Mínima (pontos): 136.545

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,65

Variação: -1%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,56

Variação: -0,78%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,07

Variação: -1,23%

Ambev ON

Preço: R$ 12,11

Variação: -0,98%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,90

Variação: -0,6%

Vale PNA

Preço: R$ 54,00

Variação: -0,55%

BRF SA ON

Preço: R$ 18,81

Variação: -2,18%

Vale ON

Preço: R$ 54,00

Variação: -0,55%

Itausa PN

Preço: R$ 11,01

Variação: -1,26%

Global 40

Cotação: 743,278 centavos de dólar

Variação: +1,16%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4013

Venda: R$ 5,4018

Variação: +0,27%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: -0,72%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3922

Venda: R$ 5,3928

Variação: -0,23%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4800

Venda: R$ 5,5860

Variação: -0,64%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4150

Variação: -0,26%

- Euro

Compra: US$ 1,1704 (às 17h57)

Venda: US$ 1,1706 (às 17h57)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3190

Venda: R$ 6,3200

Variação: +0,49%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4500

Venda: R$ 6,5500

Variação: -0,37%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.408,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,27%

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Billy Joel leiloará coleção de motocicletas devido a condição cerebral

Argentina registra inflação mensal de 1,9% em junho e 36,6% em 12 meses

EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos' (Rubio)

Juiz peruano ordena que ex-presidente Vizcarra seja preso enquanto estiver sendo investigado em caso de corrupção

EUA revogam vistos de membros do governo brasileiro por participação no programa Mais Médicos

Cerca de 150 pessoas denunciaram crimes cometidos pelo falecido magnata Al Fayed

PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista sua 1ª Supercopa da Uefa

Após críticas de bolsonaristas, Senado aprova indicação de Lula para STM

Governo planeja regulação de redes mais ampla e sem choque com Congresso

Operação policial no RJ mira fraude de R$ 114 mil contra a Uber; golpistas usaram IA

EUA anunciam que revogarão vistos de 'vários membros' do governo do Brasil