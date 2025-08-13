'Trabalhador assassinado na covardia' por empresário, diz família de gari

O gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, morto na manhã de segunda-feira (11) durante discussão de trânsito em Belo Horizonte, era um homem humilde, protetor e que adorava a rotina do trabalho, segundo a família.

O que aconteceu

Laudemir foi "assassinado na covardia", diz a enteada dele, a psicóloga Jéssica França, 25. Em entrevista ao UOL, ela contou que Lau, como era carinhosamente chamado pela família, tentou apaziguar discussão entre o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, e os colegas que trabalhavam na coleta de lixo. "Aí, o Renê tirou a arma e atirou na barriga dele, foi assassinado na covardia. Ele até gritou 'me acertaram' e caiu no chão", lamentou Jéssica.

Gari há cerca de sete anos, Laudemir adorava o trabalho, apesar de já ter sofrido humilhações. "Sempre foi muito trabalhador, se deixasse, trabalhava todos os dias porque ele gostava muito do que fazia", lembra a enteada. Mas nem todos dias eram bons. "Ele era muito desrespeitado na rua, tratado como lixo em diversas situações, tem gente que até lixo já jogou nele, era muita humilhação", lamenta Jéssica.

O que sabemos é o que os colegas de trabalho dele nos contaram, que o Renê queria passar com o carro e pediu para a motorista do caminhão sair da frente. A mulher afirmou que tinha espaço suficiente para o carro passar. Ele teria se irritado e ameaçado atirar nela. Os garis tentaram intervir e pediram que ele se acalmasse. Mas não houve briga, apenas o Renê afrontando os garis. Todos estavam tentando apaziguar, aí o Renê começou a ameaçar, mas a situação foi tão absurda que o Lau continuou trabalhando até tomar o tiro.

Jéssica França, enteada de Laudemir

Pai, religioso e querido pela família

Laudemir com a família da esposa e com a filha de 15 anos Imagem: Cedido ao UOL

Laudemir era casado há cinco anos e tinha uma filha de 15 anos, de outro relacionamento. Há cerca de três semanas, a filha Nicolly Fernandes estava morando com ele. A enteada conta que o gari estava amando o contato com a filha. "Ele estava tentando conseguir a guarda dela há uns meses", disse.

Aos domingos, na sua folga, o café da manhã era sagrado. Laudemir reunia a esposa, os enteados, e as demais pessoas que viviam com ele no bairro Darcy Ribeiro, em Contagem, para sentarem juntos. "Era um momento especial, de união. Ele era um homem que gostava de cuidar da casa, preparava almoço, era protetor e muito carinhoso, simples e humilde", descreveu Jéssica.

Assistir filmes, ficar em casa e ir à igreja também eram programas que Laudemir amava. Ele e a esposa era muito religiosos e iam sempre aos domingos à noite ao culto.

Família não acreditou quando recebeu a notícia da morte dele. Todos estavam trabalhando. As primeiras ligações diziam que Laudemir havia se machucado no trabalho. Pouco depois, veio a notícia de que ele não tinha resistido. "Foi um choque", disse a enteada. O corpo do gari foi enterrado na tarde de ontem, no Cemitério Bom Jesus, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Prisão do empresário trouxe conforto para os familiares do gari. Eles contaram que sabem que nada o trará de volta, mas dizem que vão lutar para que Laudemir não seja só mais uma pessoa que morreu.

Relembre o caso

Empresário Renê Silva foi preso por suspeita de atirar em gari em Belo Horizonte Imagem: Reprodução de redes sociais

Empresário é o principal suspeito de atirar em Laudemir. De acordo com a Polícia Militar, o gari estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Suspeito teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava. Renê exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Renê fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Agentes montaram um cerco no perímetro da academia para evitar a fuga do suspeito. Renê foi levado para a delegacia com a roupa usada no treino e cobria o rosto com um pano para evitar as câmeras.

Laudemir era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a empresa terceirizada está prestando apoio à família da vítima.

Empresa da qual Laudemir era funcionário afirmou que o episódio é uma "violência injustificável". Por meio de nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".

O advogado de Renê afirmou ao UOL que a defesa iria se manifestar após o resultado da audiência de custódia. O espaço segue aberto para manifestação.

Quem é o empresário preso

Renê da Silva Nogueira Junior se apresenta como sócio-administrador de três empresas. O empresário é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Nas redes sociais, Renê se descrevia como "cristão, esposo, pai e patriota". A polícia não informou se o empresário possui autorização para porte e posse de arma de fogo, ou se a arma usada no crime seria da esposa dele.

Ele teve a prisão convertida em preventiva hoje após passar por audiência de custódia. A prisão foi mantida para garantia da ordem pública e por causa da gravidade do crime, decidiu a Justiça. Na ata da audiência de custódia, o juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno destacou que a ação de Renê foi "desproporcional e fria". O documento também afirma que o empresário tem "periculosidade acentuada e total desrespeito pela vida humana".

Carro coloca Renê na cena do crime. O magistrado entendeu que o fato de Renê estar dirigindo o carro visto na cena do crime e o reconhecimento dele por parte das testemunhas validam a prisão em flagrante. A decisão foi homologada na Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte.