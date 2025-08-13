Vídeo mostra ruas e prédios deteriorados em Havana, e não em Salvador

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao mostrar ruas e prédios deteriorados e afirmar que as imagens são de Salvador. As publicações insinuam que as cenas de degradação seriam por culpa da administração do PT na capital baiana.

As cenas retratam, na verdade, a cidade de Havana, capital de Cuba. Além disso, Salvador nunca teve um prefeito do PT.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo que mostra algumas ruas e prédios em estado de conservação ruim. É possível ver algumas pessoas andando pela calçadas e um caminhão.

"Parece Cuba, mas é Salvador (BRA). Confira como o PT deixou Salvador, qualquer semelhança com Cuba, não é mera coincidência", diz o texto que acompanha o vídeo, insinuando que as cenas foram registradas na capital baiana.

Por que é falso

Vídeo mostra, na verdade, ruas e prédios de Havana. Uma busca reversa permite concluir que o vídeo circula nas redes sociais desde 2024 e, ao contrário do que as peças enganosas afirmam, as cenas são mesmo da capital cubana, e não de Salvador (aqui, aqui, aqui e abaixo, em espanhol).

Disculpas si ofendo a alguien, pero Cuba es muy parecido a algunos barrios de CABA, incluso el camión fundido del video lo vemos a diario. pic.twitter.com/yEhbGyotFp -- Pregonero (@PregoneroL) April 19, 2024

Cenas mostram região central da capital cubana. Com o auxílio de uma nova busca reversa, foi possível identificar o local exato onde as imagens foram gravadas. Trata-se de um trecho das ruas San Miguel, Amistad e Industria, localizadas no centro de Havana (abaixo, no destaque em vermelho). No conteúdo compartilhado pelos posts desinformativos, é possível identificar a placa da rua Industria em uma esquina (abaixo, em amarelo). Uma busca no Google em espanhol com os nomes das ruas (aqui) leva a outro vídeo que mostra a região (aqui e abaixo, em espanhol). Nota-se que o prédio que aparece ao fundo (abaixo, em azul) é o mesmo nas duas gravações.

Cenas mostram região central de Havana e trechos entre as ruas Amistad, San Miguel e Industria Imagem: Reprodução/Google Maps

Em vídeo compartilhado pelos posts enganosos, é possível ver placa da rua Indústria (em amarelo) e prédio (em azul) localizados no centro de Havana Imagem: Reprodução/Instagram e Reprodução/YouTube

PT nunca elegeu prefeito de Salvador. A capital baiana nunca teve um prefeito petista (aqui). O atual mandatário é Bruno Reis, do União Brasil, reeleito para o cargo em 2024 (aqui). Desde 2007, os governadores da Bahia pertencem ao PT: Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela AFP.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news