Fux não espionou nem montou dossiê contra Moraes; vídeo é ficcional

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que o ministro Luiz Fux teria espionado o colega Alexandre de Moraes no STF (Supremo Tribunal Federal) e elaborado um "dossiê secreto" contra ele.

O Supremo classificou o episódio como falso. As peças desinformativas compartilham como sendo verdadeiro um vídeo publicado por um perfil no YouTube especializado em criar histórias fictícias. Não há qualquer evidência de que Fux tenha espionado Moraes nem feito um dossiê contra ele.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte mensagem: "O ministro Fux gravou Moraes e produziu um dossiê dessa convivência e coisas que testemunhou no STF ...".

Abaixo, há um link para um vídeo no YouTube, cujo título é: "O ESPIÃO DO STF: Os 2 Anos em que FUX Gravou MORAES e o Dossiê SECRETO que VAI SALVAR o Brasil". O conteúdo, com duração de quase 19 minutos, fala de uma "reportagem investigativa" sobre o "Dossiê Toga Negra", que teria sido "montado" por Fux ao longo de dois anos espionando o colega. Entre as "revelações", estaria um "plano" de Moraes para suspender as eleições de 2026, além da "fabricação de um crime contra um senador".

Por que é falso

STF afirmou que história é falsa. Ao UOL Confere, o Supremo disse que "trata-se de uma informação falsa e, em função disso, os ministros não vão se manifestar individualmente".

Vídeo original contém alerta de que história é fictícia. A descrição do conteúdo publicado originalmente no YouTube deixa claro que a "reportagem investigativa", como o material é tratado pelas peças enganosas, é na verdade uma história ficcional: "ATENÇÃO: Este canal é um projeto de entretenimento e ficção. As crônicas e reportagens que você assiste aqui NÃO SÃO VERDADEIRAS. São histórias e cenários hipotéticos, criados com o uso de Inteligência Artificial" (abaixo).

Descrição de vídeo reproduzido por posts enganosos contém alerta de que conteúdo é ficcional Imagem: Reprodução

Canal tem vídeos em tom crítico a Moraes e Janja. Outros conteúdos criados pelo mesmo perfil no YouTube colocam Fux como uma espécie de protagonista. O ministro, por exemplo, teria feito Moraes "tremer com um grito" e "entregue a cabeça dele a Trump", com "provas" para o presidente dos EUA prendê-lo. Também há vídeos contra a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, dizendo que ela teria sido "humilhada" por Fux, pelo cantor Gusttavo Lima e pelos apresentadores Ratinho e Danilo Gentili.

Fux divergiu de Moraes em votações no STF. Fux foi o único ministro da Primeira Turma do Supremo que votou contra a decisão de Moraes que impôs o uso de tornozeleira eletrônica a Jair Bolsonaro, entre outras medidas cautelares (aqui). Levantamento do jornal O Estado de S.Paulo mostra que, desde 2023, Fux é o ministro que mais discorda das ações penais relatadas por Moraes na Primeira Turma: cerca de 21%, a maior parte delas dentro do contexto das investigações sobre a trama golpista (aqui). A simples discordância, porém, não significa nem comprova a existência de algum conflito pessoal entre os ministros.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 3.000 curtidas e 1.300 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

