Topo

Notícias

Fachin é eleito para assumir presidência do STF; Moraes será vice

Brasília

13/08/2025 16h29

O plenário do Supremo Tribunal Federal formalizou a escolha do ministro Edson Fachin para assumir a presidência da Corte a partir de setembro, quando termina a gestão do ministro Luís Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente do STF.

A eleição é uma formalidade já que a escolha da presidência é feita entre os onze ministros do Supremo em função da antiguidade e em esquema de revezamento entre eles.

A solenidade de posse de Fachin está marcada para o dia 29 de setembro.

"Considero uma sorte do País poder, nessa conjuntura, ter uma pessoa com a qualidade moral e intelectual de Fachin", disse Barroso ao anunciar o resultado da eleição, que foi feita virtualmente antes da sessão plenária desta quarta-feira, 13.

Fachin cumprimentou Barroso pelo "trabalho, zelo e sensibilidade" da sua gestão, que começou em 2025. "Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre abertos ao diálogo", disse o ministro.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que o Supremo "continuará em ótimas mãos".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Marido de Carla Zambelli tem contas bloqueadas pela Justiça brasileira

Evo Morales e o desafio de sobreviver ao declínio da esquerda na Bolívia

Por que Hytalo Santos está proibido de ter contato com menores de 18 anos?

PM e empresária: quem era o casal achado morto em banheira de motel em SC

Oposição reage à iniciativa do governo em regular big techs usando 'adultização': 'Absurdo'

Peru promulga lei de anistia a militares questionada por organismos de direitos humanos

Preços de medicamentos vendidos a hospitais caem 0,72% em julho, aponta IPM-H

O que diz o plano de Lula para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço

Fachin é eleito para assumir presidência do STF; Moraes será vice

Ratinho Jr. e Cristina Graeml lideram disputa ao Senado pelo PR; Moro sai na frente no governo

Justiça de MG determina prisão preventiva de empresário que matou gari em BH