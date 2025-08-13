Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa por corrupção - Kim Keon Hee, esposa do ex-presidente Yoon, é acusada de suborno, fraude em ações e tráfico de influência. Seu marido, que sofreu impeachment após tentativa de autogolpe, está preso desde julho.A mulher do ex-presidente da Coreia do Sul Yoon Suk Yeol foi presa nesta terça-feira (12/08). A ex-primeira-dama Kim Keon Hee é acusada de fraude no mercado financeiro, suborno e tráfico de influência. Ela é a primeira esposa de um mandatário na história do país a ser presa. Seu marido, que sofreu impeachment na esteira de uma tentativa de autogolpe, permanece preso desde julho.

O mandado de prisão foi emitido após a ex-primeira-dama de 52 anos ser submetida a horas de interrogatório na semana passada.

"Peço sinceras desculpas por causar problemas, apesar de ser uma pessoa sem importância", disse Kim ao chegar à sede da promotoria.

Segundo uma fonte responsável pela condução das investigações, Kim negou todas as acusações contra ela.

Quais são as acusações contra Kim Keon Hee?

Uma das acusações contra a esposa de Yoon Suk Yeol surgiu em decorrência de um incidente em 2022, quando ela participou de uma cúpula da Otan com o marido usando um pingente de luxo da Van Cleef, supostamente avaliado em US$ 43 mil (cerca de R$ 232 mil).

O item não constava nas declarações financeiras do casal, conforme exigido pela lei local. Na ocasião, Kim afirmou que o pingente de luxo era uma falsificação comprada há 20 anos em Hong Kong, mas a promotoria concluiu que a joia era genuína.

Além disso, Kim é acusada de receber duas bolsas Chanel avaliadas em US$ 14,5 mil (R$ 78 mil), bem como um colar de diamantes, como suborno de um grupo religioso em troca de influência sobre os interesses comerciais do grupo.

Segundo um porta-voz da promotoria, a prisão de Kim foi decretada por receio de que ela destruísse provas e interferisse na investigação.

Atuação controversa durante mandato de Yoon

Especialista em belas artes, fundadora e gestora de uma agência de curadoria de sucesso, Kim se envolveu em diversos escândalos antes e depois da eleição do marido em 2022, com as controvérsias, por vezes, ofuscando a turbulenta presidência de Yoon.

Suas escolhas de moda e seu lobby político em áreas como a promoção da proibição do consumo de carne de cachorro a tornaram controversa em um país onde uma primeira-dama normalmente se mantém discreta.

Yoon, seu marido, atualmente enfrenta julgamento após seu afastamento em dezembro edeposição final em abril devido a uma tentativa frustrada de impor a lei marcial na Coreia do Sul, que foi encarada como uma tentativa de autogolpe.

ip (Reuters, AFP, AP)