Topo

Notícias

Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa por corrupção

13/08/2025 06h46

Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa por corrupção - Kim Keon Hee, esposa do ex-presidente Yoon, é acusada de suborno, fraude em ações e tráfico de influência. Seu marido, que sofreu impeachment após tentativa de autogolpe, está preso desde julho.A mulher do ex-presidente da Coreia do Sul Yoon Suk Yeol foi presa nesta terça-feira (12/08). A ex-primeira-dama Kim Keon Hee é acusada de fraude no mercado financeiro, suborno e tráfico de influência. Ela é a primeira esposa de um mandatário na história do país a ser presa. Seu marido, que sofreu impeachment na esteira de uma tentativa de autogolpe, permanece preso desde julho.

O mandado de prisão foi emitido após a ex-primeira-dama de 52 anos ser submetida a horas de interrogatório na semana passada.

"Peço sinceras desculpas por causar problemas, apesar de ser uma pessoa sem importância", disse Kim ao chegar à sede da promotoria.

Segundo uma fonte responsável pela condução das investigações, Kim negou todas as acusações contra ela.

Quais são as acusações contra Kim Keon Hee?

Uma das acusações contra a esposa de Yoon Suk Yeol surgiu em decorrência de um incidente em 2022, quando ela participou de uma cúpula da Otan com o marido usando um pingente de luxo da Van Cleef, supostamente avaliado em US$ 43 mil (cerca de R$ 232 mil).

O item não constava nas declarações financeiras do casal, conforme exigido pela lei local. Na ocasião, Kim afirmou que o pingente de luxo era uma falsificação comprada há 20 anos em Hong Kong, mas a promotoria concluiu que a joia era genuína.

Além disso, Kim é acusada de receber duas bolsas Chanel avaliadas em US$ 14,5 mil (R$ 78 mil), bem como um colar de diamantes, como suborno de um grupo religioso em troca de influência sobre os interesses comerciais do grupo.

Segundo um porta-voz da promotoria, a prisão de Kim foi decretada por receio de que ela destruísse provas e interferisse na investigação.

Atuação controversa durante mandato de Yoon

Especialista em belas artes, fundadora e gestora de uma agência de curadoria de sucesso, Kim se envolveu em diversos escândalos antes e depois da eleição do marido em 2022, com as controvérsias, por vezes, ofuscando a turbulenta presidência de Yoon.

Suas escolhas de moda e seu lobby político em áreas como a promoção da proibição do consumo de carne de cachorro a tornaram controversa em um país onde uma primeira-dama normalmente se mantém discreta.

Yoon, seu marido, atualmente enfrenta julgamento após seu afastamento em dezembro edeposição final em abril devido a uma tentativa frustrada de impor a lei marcial na Coreia do Sul, que foi encarada como uma tentativa de autogolpe.

ip (Reuters, AFP, AP)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Operação Ícaro: enriquecimento de professora de 73 anos, mãe de fiscal, alertou o MP

Réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu ficará no centro de SP

Israel bombardeia a Cidade de Gaza; 123 pessoas morreram nas últimas 24 horas

Caso Ultrafarma e Fast Shop: quais os próximos passos da investigação

Negociações sobre a poluição por plásticos 'à beira do precipício'

'Faria de novo', diz PM baleado no pescoço durante ação em Paraisópolis

O que se sabe sobre a prisão de empresário suspeito de matar gari em BH

Rússia diz que posição sobre Ucrânia não mudou em relação ao que Putin definiu em junho de 2024

Depois do cacau mais caro, avelã agora ameça aumentar preço do chocolate

EUA veem piora de direitos humanos no Brasil; Fachin defende soberania judicial

Polícia Civil de SP prende quadrilha especializada em roubo de condomínios