Ex-ministro diz que atuou para Bolsonaro não assinar 'doideira' de radicais

Ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro (PL), o general Paulo Sérgio Nogueira afirmou hoje que atuou para o ex-presidente não assinar "doideira" de radicais, em suas alegações finais enviada ao STF (Supremo Tribunal Federal) na ação que apura a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Defesa do general afirma que ele "temia uma fissura" nas Forças Armadas com uma possível medida de exceção. "No dia 07/12/2022 foi realizada uma reunião no Palácio da Alvorada em que foram apresentados considerandos de uma possível medida de exceção. O General Paulo Sérgio saiu dessa reunião preocupadíssimo."

Para impedir que Bolsonaro seguisse com a ideia, ele afirma que convocou uma reunião com comandantes militares uma semana depois. "Temendo que grupos radicais levassem o Presidente a assinar uma 'doideira', [Nogueira] convocou uma reunião no dia 14/12/2022 com os Comandantes Militares."

Nogueira adotou postura semelhante ao do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, para advertir Bolsonaro, dizem os advogados. Eles queriam mostrar ao ex-presidente possíveis "gravidades e consequência" de medidas de exceção.

Defesa usou ofensas que Nogueira sofreu em suas redes sociais por não querer que a trama golpista fosse consumada. "Por conta de sua postura contrária a qualquer medida de exceção o General Paulo Sérgio, sofreu ataques virtuais", diz trecho das alegações finais.

Advogados do general querem que ação seja anulada pela "incompetência" do STF para processar e julgar a causa. Além disso, é pedido que a denúncia seja rejeitada por "falta de justa causa".

O que acontece agora

O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, vai preparar seu relatório. Além do resumo do caso, o relatório trará o voto o ministro —pela absolvição ou condenação. Não há prazo para essa fase.

Depois, Moraes libera o processo para julgamento, que acontecerá na Primeira Turma. Além de Moraes, ela é composta por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin, seu presidente, que é quem agenda a data.

Durante o julgamento, o relator lê o relatório, a PGR se manifesta e os advogados dos réus terão uma hora para fazer as defesas. Em seguida, o relator apresenta o voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da turma por último. A decisão será a da maioria.