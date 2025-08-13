Topo

Europa pediu a Trump que defenda seus interesses de segurança no encontro com Putin, diz Merz

13/08/2025 12h13

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse nesta quarta-feira que os líderes europeus pediram ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma reunião virtual, que trabalhe em prol de uma paz na Ucrânia que salvaguarde os interesses de segurança europeus e ucranianos.

Falando antes de uma reunião na sexta-feira entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, Merz disse que a Ucrânia está preparada para negociar sobre questões territoriais, mas "o reconhecimento legal da ocupação russa não está em debate".

"Se os Estados Unidos da América agora trabalharem em prol da paz na Ucrânia que salvaguarde os interesses europeus e ucranianos, ele pode contar com nosso total apoio nesse esforço", disse Merz na conferência conjunta com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

(Reportagem de Thomas Escritt em Berlim)

