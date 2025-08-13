Topo

Notícias

EUA restringe vistos para funcionários de países africanos e Cuba por missões médicas cubanas

13/08/2025 18h05

Os Estados Unidos impuseram restrições de visto a funcionários governamentais de alguns países africanos, de Cuba e de Granada por "sua cumplicidade no esquema" das missões médicas cubanas, informou nesta quarta-feira (13) o Departamento de Estado.

O governo cubano vende serviços a terceiros países por meio das chamadas "missões internacionalistas", que incluem atividades médicas e, segundo analistas, representam a principal fonte de entrada de divisas para a ilha.

"Profissionais médicos são 'alugados' a outros países por preços elevados e a maior parte das receitas fica nas mãos das autoridades cubanas", critica o Departamento de Estado em comunicado.

Os Estados Unidos "tomarão as medidas necessárias para pôr fim a esse trabalho forçado", acrescenta, e pedem aos governos que paguem diretamente aos médicos por seus serviços, "e não aos escravizadores do regime".

Segundo Washington, o objetivo é "apoiar o povo cubano em sua busca pela liberdade" e garantir "a responsabilização daqueles que perpetuam sua exploração".

O comunicado também exorta outros países a seguirem o mesmo caminho. O mesmo foi dito em junho, quando os EUA impuseram restrições de visto a funcionários centro-americanos pelo mesmo motivo.

Cuba reagiu imediatamente.

Os Estados Unidos "demonstram imposição e agressão com a força como nova doutrina de política externa desse governo. Cuba continuará prestando serviços", escreveu nesta quarta-feira o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, na rede social X.

O governo do presidente republicano Donald Trump endureceu sua política contra Cuba.

Em julho, sancionou pela primeira vez o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, "por sua participação em graves violações de direitos humanos".

erl-lp/mr/rm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

TJ volta a impedir BRB de assinar contrato definitivo de aquisição de parte do Banco Master

Idoso é baleado no rosto ao passear com cachorro durante assalto em Osasco

EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos'

Nem burocratas estão imunes, diz Eduardo Bolsonaro sobre novas sanções

Alcolumbre diz que Senado vai recorrer no STF de medidas contra Marcos do Val

Novas sanções dos EUA atingem braço direito de Padilha e coordenador da COP

Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro

Wall Street fecha em alta com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

Billy Joel leiloará coleção de motocicletas devido a condição cerebral

Argentina registra inflação de 1,9% em julho e 36,6% em 12 meses

EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos' (Rubio)