Topo

Notícias

EUA propõem quase US$1 bi em fundos para minerais e materiais críticos

13/08/2025 18h35

(Reuters) - O governo Trump está propondo quase US$1 bilhão em financiamento para acelerar o desenvolvimento de minerais e materiais críticos dos EUA, usados em tudo, desde baterias de veículos elétricos até semicondutores, informou o Departamento de Energia nesta quarta-feira.

O departamento pretende oferecer financiamento para avançar e ampliar as tecnologias de mineração, processamento e fabricação nas cadeias de suprimento de minerais e materiais essenciais, setores que têm sido dominados pela China e por outros países, segundo o comunicado.

"Por muito tempo, os Estados Unidos dependeram de atores estrangeiros para fornecer e processar os materiais críticos que são essenciais para a vida moderna e nossa segurança nacional", disse o secretário de Energia, Chris Wright.

O departamento disse que a medida está alinhada com o decreto do presidente Donald Trump sobre a maximização do desenvolvimento de energia.

O Escritório de Cadeias de Suprimentos de Manufatura e Energia (MESC) do departamento pretende oferecer até US$500 milhões em financiamento para expandir o processamento de minerais e materiais críticos dos EUA e a fabricação e reciclagem de baterias.

O MESC também pretende oferecer até US$135 milhões em financiamento para apoiar a cadeia doméstica de suprimentos de elementos de terras raras, demonstrando a viabilidade comercial de métodos para refinar e recuperar os minerais de rejeitos de mineração.

O Escritório de Energia Fóssil e Gerenciamento de Carbono do departamento também pretende anunciar cerca de US$250 milhões em assistência financeira para usinas, incluindo instalações de carvão, que tenham o potencial de produzir subprodutos minerais de processos industriais.

Outros recursos incluem até US$50 milhões para apoiar processos na cadeia de suprimentos de ímãs de terras raras, como refino e liga de gálio, germânio e carboneto de silício para uso em semicondutores.

(Reportagem de Timothy Gardner, Bhargav Acharya e Ryan Patrick Jones em Toronto)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

TJ volta a impedir BRB de assinar contrato definitivo de aquisição de parte do Banco Master

Idoso é baleado no rosto ao passear com cachorro durante assalto em Osasco

EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos'

Nem burocratas estão imunes, diz Eduardo Bolsonaro sobre novas sanções

Alcolumbre diz que Senado vai recorrer no STF de medidas contra Marcos do Val

Novas sanções dos EUA atingem braço direito de Padilha e coordenador da COP

Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro

Wall Street fecha em alta com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

Billy Joel leiloará coleção de motocicletas devido a condição cerebral

Argentina registra inflação de 1,9% em julho e 36,6% em 12 meses

EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos' (Rubio)