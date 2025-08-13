EUA propõem quase US$1 bi em fundos para minerais e materiais críticos

(Reuters) - O governo Trump está propondo quase US$1 bilhão em financiamento para acelerar o desenvolvimento de minerais e materiais críticos dos EUA, usados em tudo, desde baterias de veículos elétricos até semicondutores, informou o Departamento de Energia nesta quarta-feira.

O departamento pretende oferecer financiamento para avançar e ampliar as tecnologias de mineração, processamento e fabricação nas cadeias de suprimento de minerais e materiais essenciais, setores que têm sido dominados pela China e por outros países, segundo o comunicado.

"Por muito tempo, os Estados Unidos dependeram de atores estrangeiros para fornecer e processar os materiais críticos que são essenciais para a vida moderna e nossa segurança nacional", disse o secretário de Energia, Chris Wright.

O departamento disse que a medida está alinhada com o decreto do presidente Donald Trump sobre a maximização do desenvolvimento de energia.

O Escritório de Cadeias de Suprimentos de Manufatura e Energia (MESC) do departamento pretende oferecer até US$500 milhões em financiamento para expandir o processamento de minerais e materiais críticos dos EUA e a fabricação e reciclagem de baterias.

O MESC também pretende oferecer até US$135 milhões em financiamento para apoiar a cadeia doméstica de suprimentos de elementos de terras raras, demonstrando a viabilidade comercial de métodos para refinar e recuperar os minerais de rejeitos de mineração.

O Escritório de Energia Fóssil e Gerenciamento de Carbono do departamento também pretende anunciar cerca de US$250 milhões em assistência financeira para usinas, incluindo instalações de carvão, que tenham o potencial de produzir subprodutos minerais de processos industriais.

Outros recursos incluem até US$50 milhões para apoiar processos na cadeia de suprimentos de ímãs de terras raras, como refino e liga de gálio, germânio e carboneto de silício para uso em semicondutores.

(Reportagem de Timothy Gardner, Bhargav Acharya e Ryan Patrick Jones em Toronto)