Estudo sugere novo gatilho para Alzheimer: isso pode mudar o tratamento?

Uma nova pesquisa da Escola de Medicina de Harvard (EUA) sugere que a perda de lítio no cérebro pode ser um dos gatilhos iniciais da doença de Alzheimer —e aponta que compostos à base da substância, em doses muito baixas, foram capazes de reverter a doença em camundongos.

O trabalho científico, publicado no periódico Nature, mostra que o lítio ocorre naturalmente no cérebro e ajuda a preservar a função normal de todos os principais tipos de células cerebrais. Em testes com roedores, compostos de lítio conseguiram restaurar a memória, reduzir placas de beta-amiloide (um dos principais marcadores do Alzheimer) e prevenir danos neuronais, sem causar toxicidade.

A equipe também analisou tecidos cerebrais humanos post-mortem e observou que níveis mais baixos de lítio estavam associados à presença de placas amiloides. Com isso, os autores propõem que a ligação do lítio a essas placas possa explicar sua redução no cérebro e contribuir para a progressão do Alzheimer.

A pesquisa reacende um debate antigo: seria o lítio, conhecido por seu uso no tratamento do transtorno bipolar, também um nutriente essencial para a saúde do cérebro?

Lítio está presente em doses mínimas no corpo humano

Maurício Erwin Puhler, psiquiatra e pesquisador do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, descreve que o estudo reforça um modelo nutricional ao analisar o equilíbrio de metais no cérebro. "Foram examinados 27 metais no sangue e nos neurônios, em diferentes fases da doença, e o lítio foi o único que se alterou conforme a evolução, especialmente no córtex pré-frontal —região ligada a funções como planejamento, tomada de decisões, controle emocional e comportamento social", explica.

Mas, apesar do entusiasmo com os resultados, o neurologista Flávio Sekeff Sallem, do Hospital Japonês Santa Cruz (SP), faz uma ressalva importante:

"Inicialmente, é essencial afirmar que o corpo humano possui lítio em sua composição apenas em doses mínimas. Portanto, não se trata de uma substância ausente, mas de um elemento presente em quantidades muito pequenas."

Para ele, no entanto, o estudo levanta hipóteses interessantes. "O Alzheimer tem sido tradicionalmente explicado por acúmulo de beta-amiloide, proteína tau e processos inflamatórios no cérebro. Colocar a falta de lítio como fator causal —ou modulador chave— desloca o foco para a homeostase de micronutrientes e pode conectar mecanismos metabólicos, neuroprotetores e imunomodulatórios", afirma.

Ilustração de neurônio com placa amiloide, sinal da doença de Alzheimer Imagem: Getty Images

Resultados são promissores, mas insuficientes

Os três especialistas ouvidos por VivaBem concordam que os dados obtidos em camundongos e em tecidos humanos são coerentes, mas não suficientes para uso clínico imediato. "Análises post-mortem refletem estágios finais, não necessariamente o início da doença", ressalta Sergio Jordy, neurologista e membro da Academia Americana de Neurologia.

Os dados, na opinião de Sallem, são "intrigantes e biologicamente coerentes". Ele destaca que os camundongos tratados com lítio mostraram melhora cognitiva e redução de amiloide, enquanto a análise de tecidos humanos revelou uma correlação entre baixo teor de lítio cerebral e presença de placas.

"A robustez é suficiente para abrir novas linhas de pesquisa clínica, mas não para orientar intervenções terapêuticas imediatas", pondera o neurologista.

Puhler lembra que pacientes bipolares tratados com lítio têm menor risco de demência, o que reforça a necessidade de aprofundar o estudo de seus efeitos neuroprotetores. Mas o especialista também acrescenta que é cedo para propor exames como marcadores precoces de risco: "Não sabemos que parâmetros seguir".

Quanto à suplementação, os riscos permanecem, mesmo em doses baixas. "O lítio carrega riscos sérios e só deve ser usado com acompanhamento médico", alerta Puhler.

Ainda é cedo para definir novos tratamentos com base nesta pesquisa Imagem: Getty Images

Lítio como micronutriente: conceito em discussão

A ideia de que o lítio poderia ser considerado um nutriente essencial não é nova e já circula na literatura científica há algumas décadas. Estudos epidemiológicos, por exemplo, indicam que regiões com água naturalmente rica em lítio apresentam menores taxas de suicídio —e, em alguns casos, menor incidência de demência.

"O conceito de 'nutriente essencial' ainda não é universalmente aceito, mas faz sentido bioquímico, dado o papel do lítio em vias de sinalização celular e neuroplasticidade", diz Sallem. As quantidades consideradas benéficas, segundo ele, são muito inferiores às doses farmacológicas: algo entre 300 e 400 microgramas por dia.

Nova hipótese: lítio sequestrado pelas placas

Uma das novidades do estudo da Harvard é a proposta de que o lítio seria sequestrado pelas placas de beta-amiloide, perdendo sua função protetora.

"Sabíamos que o lítio está associado à diminuição de produção das proteínas amiloides. No entanto, esse novo estudo nos sugere que o próprio amiloide sequestra o lítio, diminuindo a disponibilidade desse nutriente que tem propriedades protetoras para o neurônio", observa Maurício Erwin Puhler, psiquiatra e pesquisador do Hospital Santa Lúcia (Brasília).

Para Jordy, a ideia da ligação do lítio às placas beta-amiloides é um conceito recente e muito interessante.

"A ideia de que o lítio fique 'sequestrado' nas placas ainda não é validada, mas, se comprovada, poderá se tornar uma revolução no tratamento, abrindo a porta até para uma prevenção da doença."

Todos os especialistas, porém, relembram que os achados pedem cautela já que vêm de modelos animais e de análises post-mortem e que ainda não há prova causal em humanos vivos.

Uso preventivo ainda está longe de se concretizar

Transformar a hipótese em estratégia clínica enfrenta obstáculos claros. "O lítio, em doses farmacológicas, tem uma janela terapêutica estreita e pode causar toxicidade renal e tireoidiana", alerta Sallem.

Jordy acrescenta uma ressalva técnica: "Hoje faria sentido medir o lítio somente em pesquisa e ainda seria necessário conseguir avaliar as concentrações do lítio no cérebro, uma vez que os níveis séricos [quantidade da substância no sangue] não necessariamente refletem o nível no tecido cerebral; ainda há uma necessidade de muitas respostas antes que possa ter uso clínico."

Sobre tratamentos futuros, Puhler vê potencial para ensaios com compostos diferentes do carbonato: "Tem uso comprovado e respaldado no tratamento das afecções psiquiátricas, exige cuidado médico por carregar riscos podendo ser mal tolerado em idosos. O estudo atual sugeriu que o orotato de lítio, conhecido por melhor biodisponibilidade e menor risco de toxicidade, apesar de não ter comprovação de uso médico, possa ter algumas vantagens que merecem ser investigadas nesse contexto."