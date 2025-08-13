Topo

Notícias

Estoques de petróleo dos EUA sobem 3,036 milhões de barris, revela DoE

São Paulo

13/08/2025 12h11

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,036 milhões de barris, a 426,698 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam queda de 1 milhão de barris.

Quanto aos estoques de gasolina, houve recuo de 792 mil barris, a 226,290 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 600 mil barris.

Já os estoques de destilados subiram 714 mil barris, a 113,685 milhões de barris. A previsão era de avanço de 500 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 96,9% a 96,4%, enquanto a projeção era de manutenção em 96,9%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram leve alta de 45 mil barris, a 23,051 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,327 milhões de barris na semana.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

