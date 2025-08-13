Topo

Escritor egípcio Sonallah Ibrahim morre aos 88 anos

13/08/2025 08h58

O romancista egípcio Sonallah Ibrahim, famoso por suas críticas à repressão política, ao neoliberalismo e à hegemonia ocidental, faleceu aos 88 anos, anunciou nesta quarta-feira (13) o Ministério da Cultura.

"Ibrahim faleceu hoje, deixando um legado literário e humanitário imortal", afirmou o ministro da Cultura, Ahmed Fuad Hanno, que chamou o escritor de "pilar da literatura árabe moderna".

Nascido no Cairo em 1937, Ibrahim foi reconhecido em todo o mundo árabe como um cronista da injustiça social, com sua prosa concisa, de estilo documental, e por sua forte independência.

Seus textos ? que não registravam uma fronteira entre o pessoal e o político ? capturaram as lutas do mundo árabe na era pós-colonial, em particular em seu Egito natal.

"Zaat" (1992), provavelmente seu romance mais famoso, narra a história recente do Egito ? da derrubada da monarquia em 1952 até o neoliberalismo dos anos 1990 sob o presidente Hosni Mubarak ? através dos olhos de uma mulher de classe média. 

A obra foi adaptada para uma série de televisão em horário nobre em 2013, levando a mordaz crítica de Ibrahim sobre o poder a uma nova geração de egípcios após a Primavera Árabe, que derrubou Mubarak.

Dissidente ferrenho, Ibrahim foi preso pela primeira vez em 1959 por suas ideias de esquerda, durante o governo do presidente Gamal Abdel Nasser.

Os cinco anos na prisão inspiraram seu primeiro romance, "That Smell" (na versão em inglês), inicialmente proibido.

A fama de Ibrahim motivou a tradução de várias de suas obras para o inglês e o francês.

Em 2003, ele não aceitou um prestigioso prêmio literário do governo de Mubarak, alegando que "oprime nosso povo, protege a corrupção e permite que o embaixador israelense permaneça enquanto Israel mata".

Esta última parte era uma referência aos supostos abusos cometidos por Israel nos territórios ocupados durante a segunda intifada palestina.

Entre as obras de maior destaque de Ibrahim estão "The Comittee" (1981), alegoria kafkiana sobre a burocracia e a vigilância, e "Stealth" (2007), um relato semi-autobiográfico de sua infância durante a Segunda Guerra Mundial.

Gerações de escritores árabes encontraram inspiração em seu estilo minimalista, repleto de ironia e enraizado no cotidiano.

maf/bha/kir/mab/zm/fp/jc

© Agence France-Presse

