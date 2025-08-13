Eneva tem novo Ebitda recorde no 2º trimestre, mas lucro cai na comparação anual

SÃO PAULO (Reuters) - A Eneva teve lucro líquido de R$364,5 milhões no segundo trimestre, o que representa uma queda de 65,8% frente ao ganho registrado no mesmo período do ano anterior, segundo relatório divulgado pela empresa nesta quarta-feira.

Por outro lado, a companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorde entre abril e junho, de R$1,67 bilhão, um crescimento de 55,9% na comparação com o segundo trimestre de 2024.

De acordo com comunicado da Eneva, este foi o terceiro trimestre consecutivo da elétrica com Ebitda recorde.

(Reportagem de Bernardo Barbosa)