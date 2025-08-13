Empresário nega que matou gari, mas carro de luxo o coloca na cena do crime

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, preso pelo assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, nega ter cometido o crime. Mas a Polícia Civil de Minas Gerais afirma que "uma gama de provas" o colocam na cena do crime, como o carro de luxo que ele dirigia.

O que aconteceu

Renê alega que nem sequer esteve no local do crime. O gari foi morto no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, na manhã da segunda-feira.

Empresário disse que saiu de casa às 8h07 e foi direto para o trabalho. A investigação, no entanto, afirma que ele passou pelo local do crime.

Renê havia sido contratado há duas semanas por uma empresa em Betim; após a repercussão do caso, foi demitido. A polícia procurou a empresa para verificar se Renê realmente esteve lá.

Suspeito disse que passou a manhã na sede da empresa e só saiu na hora do almoço. Depois, voltou ao trabalho, foi para casa no final da tarde e trocou de roupa. Passeou com os cachorros no condomínio onde mora. Na sequência foi para a academia de luxo no bairro Estoril, de alto padrão, onde foi preso.

Polícia disse que a versão de Renê ainda não foi confirmada. Os investigadores vão analisar as imagens de câmeras de segurança para confrontar a rota e os horários descritos por ele em depoimento.

Quais são as evidências contra o empresário

Carro que Renê dirigia é um "veículo de luxo singular, único na cidade". A polícia não informou o modelo, mas disse que o automóvel ajudou a localizar o suspeito e foi identificado por testemunhas. O veículo é elétrico, da BYD —o modelo mais simples da marca custa cerca de R$ 100 mil.

Placa também facilitou a identificação. "Pelos levantamentos da Polícia Militar, só existe esse veículo na cidade com aquela combinação de placas, que também foram descritas pelas testemunhas", disse o delegado Evandro Radaelli, delegado do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Testemunhas fizeram descrição física precisa de Renê como autor do disparo que matou Laudemir. Radaelli afirma que o porte físico musculoso do suspeito foi ressaltado nas descrições das testemunhas, feitas antes de terem visto qualquer imagem dele.

Mulher de Renê é delegada e tem arma do mesmo calibre da usada no crime. A partir de dois cartuchos deixados no local, foi possível confirmar que se trata de uma pistola .380. A arma foi apreendida e será periciada para confirmar se é a que pertence a Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. Ela não é considerada investigada por participação no crime.

Fizemos o levantamento de informações, a identificação de testemunhas e conseguimos, em fase preliminar, confirmar os elementos que levaram à ratificação da prisão Todas as testemunhas foram uníssonas ao descrever as características físicas do indivíduo. Evandro Radaelli, delegado do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Polícia pediu à Justiça de Minas Gerais para converter a prisão em flagrante em preventiva. O empresário deverá passar por audiência de custódia hoje. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Renê não passou por exame toxicológico. Ele não apresentava sinais de embriaguez ou entorpecimento. Se houver necessidade do exame, ele será feito em outra ocasião, disse o delegado.

Empresário poderá responder por homicídio duplamente qualificado, com os agravantes de motivo fútil e sem chances de defesa da vítima. Ele também poderá responder por ameaça à vida da motorista do caminhão de lixo que ele teria ameaçado "atirar na cara".

O crime

O caso ocorreu na manhã de anteontem, no bairro Vista Alegre. Segundo a PM, a vítima trabalhava na coleta de lixo quando o empresário se incomodou com o espaço ocupado pelo caminhão e exigiu passagem.

Testemunhas relataram que Renê ameaçou "atirar na cara" da motorista do caminhão. A condutora entrou em choque, e os colegas garis intervieram. Foi quando Laudemir foi atingido por um disparo no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Santa Rita, em Contagem.

Após o disparo, suspeito fugiu sem prestar socorro. Horas depois, foi localizado treinando na academia. Policiais cercaram o local para evitar fuga. Ele foi levado à delegacia com roupa de treino e o rosto coberto por um pano.

Laudemir foi sepultado na terça à tarde. Familiares e amigos pediram por Justiça.

Renê é empresário e diz ser sócio de três empresas. Antes do caso, ele mantinha presença ativa nas redes sociais, onde se apresentava como "cristão, esposo, pai e patriota" e reunia quase 30 mil seguidores no Instagram. Após a repercussão, todos os perfis foram excluídos, incluindo o do LinkedIn.