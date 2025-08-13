Topo

Notícias

STF elege Fachin presidente e Moraes vice, em votação simbólica

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 15h25Atualizada em 13/08/2025 15h54

O STF elegeu hoje, em votação simbólica, o ministro Edson Fachin como presidente da Corte, além do ministro Alexandre de Moraes como vice. Os dois assumem em setembro.

O que aconteceu

Fachin tomará posse em 29 de setembro e ficará à frente do STF por dois anos. Ele assume o cargo um dia depois do fim do mandato do atual presidente, Luís Roberto Barroso. Como presidente do STF, Fachin também passa a chefiar o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), órgão fiscalizador do Poder Judiciário.

A tradição é que o presidente seja sempre o ministro com mais tempo de casa e que ainda não tenha assumido o cargo. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia estão há mais tempo no STF, mas todos já presidiram a Corte. Já o vice é sempre o próximo na lista para a presidência. Pelo Regimento Interno, a eleição acontece por votação secreta e simbólica entre os ministros.

Fachin foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e está na Corte há dez anos. Em evento do CNJ ontem, o ministro criticou as "tentativas de erosão democrática" e "ataques à independência judicial", em meio ao atrito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, com ataques do presidente Donald Trump ao Judiciário brasileiro.

Fachin e Moraes já comandaram juntos o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Eles foram, respectivamente, presidente e vice do tribunal de fevereiro de 2022 a agosto de 2023.

"Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre abertos ao diálogo", disse Fachin. Ele agradeceu ao atual presidente, Barroso, pela condução dos trabalhos no Supremo e disse que a eleição é como uma corrida de revezamento. "O bastão agora chegou aqui, recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir", declarou.

Moraes fez uma fala rápida e agradeceu aos colegas. "Quero agradecer a confiança, a solidariedade de todos os colegas e expressar, presidente, minha grande honra e minha grande alegria de novamente poder ser vice-presidente do ministro Edson Fachin, com quem já trabalhei no Tribunal Superior Eleitoral."

Veja os ministros com mais tempo na Corte:

  1. Gilmar Mendes, empossado em junho de 2002 (23 anos);
  2. Cármen Lúcia, empossada em junho de 2006 (19 anos);
  3. Dias Toffoli, empossado em outubro de 2009 (15 anos);
  4. Luiz Fux, empossado em março de 2011 (14 anos);
  5. Luís Roberto Barroso, empossado em junho de 2013 (12 anos);
  6. Edson Fachin, empossado em junho de 2015 (10 anos);
  7. Alexandre de Moraes, empossado em março de 2017 (8 anos);
  8. Nunes Marques, empossado em novembro de 2020 (4 anos);
  9. André Mendonça, empossado em dezembro de 2021 (3 anos);
  10. Cristiano Zanin, empossado em agosto de 2023 (2 anos) e
  11. Flávio Dino, empossado em fevereiro de 2024 (1 ano).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

15 de agosto é feriado? Saiba onde a data é celebrada e por quê

Trends, maquiagens e dancinhas: o que é a adultização denunciada por Felca

Trump ameaça com "graves consequências" se Putin bloquear paz na Ucrânia

Vídeo mostra momento em que gari é baleado e cai no chão em BH

Autor de 'Como As Democracias Morrem' diz que Trump é mais autoritário que Chávez

Vários países rejeitam esboço de tratado sobre poluição por plásticos

Trump ameaça Rússia com consequências se Moscou não parar guerra na Ucrânia

Supremo elege Fachin presidente e Moraes vice; dupla deve assumir no final de setembro

Dia 15 de agosto é feriado? Confira locais

Caso Ultrafarma: Justiça mantém prisão de auditores em suposto esquema

Oposição fará força-tarefa para entregar dossiê contra Moraes a embaixadores