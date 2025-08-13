STF elege Fachin presidente e Moraes vice, em votação simbólica

O STF elegeu hoje, em votação simbólica, o ministro Edson Fachin como presidente da Corte, além do ministro Alexandre de Moraes como vice. Os dois assumem em setembro.

O que aconteceu

Fachin tomará posse em 29 de setembro e ficará à frente do STF por dois anos. Ele assume o cargo um dia depois do fim do mandato do atual presidente, Luís Roberto Barroso. Como presidente do STF, Fachin também passa a chefiar o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), órgão fiscalizador do Poder Judiciário.

A tradição é que o presidente seja sempre o ministro com mais tempo de casa e que ainda não tenha assumido o cargo. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia estão há mais tempo no STF, mas todos já presidiram a Corte. Já o vice é sempre o próximo na lista para a presidência. Pelo Regimento Interno, a eleição acontece por votação secreta e simbólica entre os ministros.

Fachin foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e está na Corte há dez anos. Em evento do CNJ ontem, o ministro criticou as "tentativas de erosão democrática" e "ataques à independência judicial", em meio ao atrito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, com ataques do presidente Donald Trump ao Judiciário brasileiro.

Fachin e Moraes já comandaram juntos o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Eles foram, respectivamente, presidente e vice do tribunal de fevereiro de 2022 a agosto de 2023.

"Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre abertos ao diálogo", disse Fachin. Ele agradeceu ao atual presidente, Barroso, pela condução dos trabalhos no Supremo e disse que a eleição é como uma corrida de revezamento. "O bastão agora chegou aqui, recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir", declarou.

Moraes fez uma fala rápida e agradeceu aos colegas. "Quero agradecer a confiança, a solidariedade de todos os colegas e expressar, presidente, minha grande honra e minha grande alegria de novamente poder ser vice-presidente do ministro Edson Fachin, com quem já trabalhei no Tribunal Superior Eleitoral."

Veja os ministros com mais tempo na Corte: