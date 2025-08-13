Ele restaura arte sacra de dia, vive drag à noite e ainda canta aos mortos

Rogério Nunes Silva, 27, acumula funções em Cametá (PA). Durante o dia, você pode encontrá-lo restaurando arte sacra ou rezando ladainha em velórios.

À noite, Rogério sai de cena e entra Morena Paraense, uma drag queen que gosta de cantar músicas de ritmos tradicionais do Pará, como o carimbó. E ele ainda arruma tempo para a faculdade de fisioterapia.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Ofício que sobrevive ao tempo

Rogério é restaurador de arte sacra Imagem: Acervo pessoal

Seu trabalho com restauração de imagens religiosas começou por necessidade, diante da falta de profissionais na cidade, de 140 mil habitantes no interior do Pará. Rogério aprendeu o ofício com mestres locais e famílias tradicionais e mantém a tradição há quase dez anos.

"Cametá é uma cidade muito religiosa. As pessoas têm oratórios imensos, cheios de santos. E, quando eles quebravam, não existiam profissionais para arrumá-los. Aprendi a função com um amigo, que era mestre santeiro, o Jeremias Rodrigues. Sua família faz isso desde o início do século 19 —o avô ensinou o pai, que ensinou Jeremias, que me ensinou", disse ao UOL.

Rogério diz que sente uma grande felicidade de fazer esse trabalho.

Vou continuar até quando der. E, se não der, continuo mesmo assim.

Rogério Nunes Silva

Morena Paraense surgiu na festa

Morena Paraense arrumada para os shows que faz em Cametá Imagem: Acervo pessoal

Já sua carreira como drag queen surgiu de forma espontânea, ligada ao talento artístico que tem desde a infância. Rogério gostava de cantar e resolveu criar a personagem para uma festa junina da cidade. Com o sucesso, o povo pediu para que ele não a aposentasse.

"As pessoas diziam que não podia acabar, porque as apresentações eram muito legais. O que nasceu como Morena Forrozeira se tornou Morena Paraense", explica.

Em Cametá, Rogério sente-se seguro para se expressar.

Pode sair montada, maravilhosa, que é babado.

Rogério Nunes Silva

Morena Paraense montada para show Imagem: Acervo pessoal

E, quando alguém o chama de 'Morena' durante o dia, tem quem corrija e diga: "Não, Morena é só à noite, não confunda".

O artista acredita que suas personalidades como Rogério e Morena Paraense se complementam.

O 'meu eu drag' tem um toque delicado, e a delicadeza é necessária na hora da restauração. Por outro lado, levo um pouco do 'meu eu artístico' para o palco. Com o canto de ladainha, formo um trio que se completa

'Minha avó era rezadeira de defunto'

Rogério descobriu que gostava de cantar com as ladainhas. Ele mantém viva a tradição de rezá-las para mortos, prática herdada da avó. Atualmente, é o único jovem do grupo que segue com o rito, atuando há mais de 15 anos e se dedicando para não deixar a tradição desaparecer.

Rogério rezando ladainha em um velório Imagem: Acervo pessoal

Essa é uma tradição da minha família. Minha avó era rezadeira de defunto. No século passado, era difícil que os padres viessem para nossa região, então o povo rezava. Tinham de encomendar a alma.

Rogério Nunes Silva

Quando a avó morreu, ele assumiu seu lugar.

Em Cametá todo mundo sabe: se alguém morrer, chame o Rogério. "É uma reza antiga, trazida pelos jesuítas. Tem um contexto histórico. Quando as pessoas a ouvem, acabam se emocionando", conta.

Historiadores já foram atrás dos conhecimentos de Rogério sobre as ladainhas. Eles queriam saber qual era a letra e suas origens. Como acompanhou sua avó desde a infância, estava na ponta da língua.

"Cantei um trecho e foram traduzindo. Tem uma parte que é em latim. A gente não entende muito bem", explicou. Segundo Rogério, além de encomendar a alma, as ladainhas servem para fazer os presentes no velório chorarem.

"Tem toda aquela coisa, a roupa preta, a cantoria melancólica a noite toda. Se o povo não chora, mais triste a gente canta", diz. Infelizmente, a tradição está se perdendo, pois quem a conhece está morrendo. Ele acredita que, daqui a uns 10 anos, não será mais possível encontrar ladainhas pelas ruas de Cametá.

E essa não é a única tradição que Rogério mantém viva. Ele também procura entender as crenças de quem veio antes.

Temos muitos costumes. Temos uma tradição que não se pode martelar à noite. Antigamente, os caixões eram feitos à noite, então as pessoas ouviam o martelo. Meu pai fazia caixões, não existia funerária. Então, hoje, os mais velhos dizem que não se pode fazer esse barulho quando escurece.

Há também a tradição de que a mesa da cozinha não pode ficar reta. "A mesa só pode ficar atravessada. Antes, o velório era feito nas casas. Mesa nessa posição significava que ia chegar um defunto", conta.

'Sou realizado com o público que tenho'

Rogério também faz imagens. Ele está trabalhando nessa de Bom Jesus Imagem: Acervo pessoal

O sonho de Rogério é ter um estúdio próprio para a personagem Morena Paraense. Ele não almeja fama nacional, mas quer um espaço para organizar o trabalho artístico e cultural que realiza na cidade.

"Sou realizado com o público que tenho. Queria ter mais espaço em casa, para organizar um estúdio para a Morena, fazer um ateliê. Trabalho em casa e não tenho esses espaços. Não fico pensando em fazer nada pela visibilidade. O que acontecer aconteceu."