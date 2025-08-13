Topo

Nem burocratas estão imunes, diz Eduardo Bolsonaro sobre novas sanções

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro Imagem: Mario Agra - 26.mar.2024/Câmara dos Deputados
13/08/2025 18h56

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou as novas sanções anunciadas hoje pelos Estados Unidos contra membros do governo brasileiro.

O que aconteceu

Governo americano anunciou a revogação de vistos de duas autoridades que atuaram no Ministério da Saúde. Em post no X, Eduardo disse que a medida é um "recado inequívoco" que ministros, "burocratas de escalões inferiores e familiares não estão imunes" às sanções.

Eduardo disse que seguirá com agendas em Washington amanhã. Ele se reuniu com autoridades americanas hoje, antes do anúncio de novas sanções.

O anúncio feito hoje pelo secretário de Estado Marco Rubio, de origem cubana, de sanções contra financiadores da ditadura comunista cubana travestidos de programas governamentais reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários, como os de Cuba e os que Moraes e Lula tentam transformar o Brasil, para que não espalhem seu alcance pelo continente impunemente. Eduardo Bolsonaro, em post no X

A justificativa para a medida foi o programa Mais Médicos. Sem provas, os EUA dizem que ex-funcionários da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) estão envolvidos em um esquema de exportação e exploração de médicos cubanos através de trabalho forçado.

Um dos sancionados foi Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Opas, também teve o visto revogado, segundo o governo americano.

Além da revogação, os EUA ainda vão impor restrições de vistos a funcionários do governo brasileiro. Em comunicado à imprensa, Rubio divulgou que a medida também é válida a ex-funcionários da Opas e seus familiares por "cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano, no âmbito do programa Mais Médicos".

