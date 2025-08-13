É falso que Barroso pagou para deputados votarem contra voto impresso

Não há evidências de que o ministro e presidente do STF, Luís Roberto Barroso, tenha pagado para que deputados fossem trocados na votação da PEC do voto impresso em 2021.

A proposta apresentada foi rejeitada duas vezes na comissão especial e depois em plenário.

O que diz o post

Publicações nas redes sociais afirmam que Barroso teria pagado R$ 9 milhões para líderes e vice-líderes partidários para que "trocassem os deputados que votariam a favor do voto impresso por políticos que eram contrários", que ele teria articulado com o Departamento de Estado dos EUA o envio de microchips de Taiwan que seriam instalados em urnas eletrônicas para roubar votos a favor de Lula, e que teria mandado, meses atrás, o TSE destruir mais de 200 mil urnas para "se livrar das provas do crime".

Por que é falso

Câmara rejeitou 'PEC do voto impresso'. Não há nenhum registro, evidência ou prova de que Barroso tenha pagado para que deputados trocassem votos na discussão da Proposta de Emenda Constitucional sobre o voto impresso. Quando o tema estava sendo discutido na Câmara em 2021, Barroso, que à época era presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foi convidado pela comissão especial que analisava o assunto (aqui). O ministro se mostrou contrário e afirmou que "a introdução do voto impresso seria uma solução desnecessária para um problema que não existe, com aumento relevante de riscos".

Proposta não atingiu o mínimo de votos para avançar. A PEC teve 218 votos contra, 229 votos a favor e uma abstenção. Para que a tramitação avançasse, eram necessários 308 votos favoráveis. O tema também havia sido rejeitado em duas votações anteriores na comissão especial (aqui).

STF declarou inconstitucional a impressão do voto em 2020. Na época, a corte analisava a validade de um artigo da Minirreforma Eleitoral de 2015 que previa a obrigatoriedade de impressão do registro de cada voto (aqui). Para o Supremo, a medida colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto.

"É evidente que se trata de uma teoria da conspiração", diz Supremo sobre publicações enganosas. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da corte disse que o ministro jamais pagou para que lideranças partidárias mudassem os votos sobre o tema, e que Barroso conversou com parlamentares como presidente do TSE.

Urnas quase não ficaram prontas a tempo da eleição de 2022. De acordo com o STF, por causa da pandemia, a empresa vencedora da licitação para fabricação de novas urnas não conseguiu componentes eletrônicos de Taiwan e dos Estados Unidos para a montagem. A situação foi mediada e resolvida com a ajuda do diplomata José Gilberto Scandiucci, do embaixador Rubens Barbosa e de autoridades de Taiwan (aqui).

Sem registro de fraude a favor de Lula. Não há nenhuma evidência de que as eleições de 2022 tenham sido fraudadas para beneficiar Lula. A confiabilidade do processo eleitoral e das urnas eletrônicas foi atestada por organizações nacionais, como o TCU (aqui) e a OAB, e internacionais como a OEA (Organização dos Estados Americanos) e o Parlamento do Mercosul (leia aqui). Os relatórios estão disponíveis para consulta no site do TSE (confira aqui).

Desinformação sobre descarte de urnas. A publicação cita um fato verdadeiro para enganar sobre a motivação. Em fevereiro deste ano, mais de 195 mil urnas eletrônicas foram descartadas pelo TSE. Eram equipamentos do modelo UE 2009, que já haviam atingido o limite de vida útil (leia aqui). As urnas são utilizadas, em média, por dez anos ou cerca de seis eleições.

Em março, o TSE desmentiu desinformações que alegavam que o descarte de urnas serviria para "esconder dados eleitorais" (aqui). "Após o encerramento de cada eleição, todas as informações são transmitidas para a totalização em uma mídia eletrônica independente. Portanto, não há qualquer risco de perda de dados no processo de descarte ecológico dos equipamentos", explicou a corte.

Cármem Lúcia tomou posse ano passado. Além disso, desde junho de 2024, a presidente do TSE é a ministra Cármen Lúcia (aqui), e não Barroso, como o post sugere. Ele não integra a atual composição do TSE.

Viralização. No Facebook, um post com o contéudo desinformativo registrava mais de 140 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos e Boatos.org.

