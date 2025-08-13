Topo

Notícias

Durigan diz que R$9,5 bi do plano de apoio a afetados por tarifas devem ser excluídos da meta fiscal

13/08/2025 14h51

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira que R$9,5 bilhões do total previsto no plano de apoio a setores afetados pelas tarifas de 50% impostas aos Estados Unidos sobre produtos brasileiros devem ser excluídos da meta fiscal do governo.

Em coletiva de imprensa sobre o anúncio, Durigan disse que esse montante é composto por R$4,5 bilhões em aportes para fundos garantidores e R$5 bilhões em repasses para o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Os aportes serão feitos já em 2025, enquanto os valores do Reintegra serão créditos tributários concedidos até o fim de 2026.

Além dos R$9,5 bilhões, o plano inclui R$30 bilhões em linha de crédito.

(Reportagem de Bernardo Caram, texto de Victor Borges)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Boluarte promulga no Peru lei de anistia a militares questionada por organismos de direitos humanos

Cúpula sobre acesso da água na Africa destaca papel desfavorável para mulher da zona rural

Vieira: Defendo impeachment de Moraes desde 2019, mas agora não é o momento

Comissão do Senado aprova exploração econômica em terras indígenas

Fux não espionou nem montou dossiê contra Moraes; vídeo é ficcional

Naufrágio em navio de imigrantes deixa 26 mortos perto da costa da Itália

Aos 45 anos, Venus Williams recebe convite para disputar o US Open

Espanha e Portugal enfrentam novo dia de incêndios

Cúpula Trump-Putin ocorrerá em base militar americana no Alasca

Líderes europeus rejeitam troca territorial na Ucrânia em conversa com Trump

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos