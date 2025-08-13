Topo

Notícias

Dólar sobe para R$ 5,40 em dia de correção no mercado

13/08/2025 20h17

Num dia de correção no mercado financeiro, o dólar voltou ao nível de R$ 5,40 após atingir o menor valor em 14 meses na véspera. A bolsa de valores recuou quase 1%, motivada pela realização de lucros e pela queda nas vendas do varejo.

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (13) vendido a R$ 5,40, com alta de R$ 0,015 (+0,27%). A cotação operou estável durante a manhã, mas subiu a tarde, chegando a R$ 5,41 na máxima do dia, por volta das 13h.

Notícias relacionadas:

Apesar da alta desta quarta, a divisa cai 3,55% em agosto. Em 2025, a moeda estadunidense acumula queda de 12,6%.

Após atingir o maior nível em mais um mês na terça-feira, o mercado de ações teve um dia de ajustes nesta quarta. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 136.687 pontos, com queda de 0,89%. Ações de empresas ligadas ao consumo foram prejudicadas após a divulgação de que as vendas no varejo voltaram a cair em junho, acumulando três meses seguidos de retração.

Em relação ao dólar, a moeda caiu perante as divisas de economias avançadas, mas subiu no Brasil e em outros países da América Latina, impulsionada pela realização dos lucros, quando investidores aproveitam a baixa cotação para comprarem divisas, e pela queda do petróleo no mercado internacional.

O barril de petróleo do tipo Brent, usado nas negociações internacionais, caiu para US$ 65,63, o menor nível em dois meses. A desaceleração econômica nos Estados Unidos e novas ameaças do presidente Donald Trump a Vladimir Putin, caso não haja avanços nas negociações sobre a guerra na Ucrânia, pesaram para a queda da cotação, prejudicando países exportadores do produto, como o Brasil.

*com informações da Reuters

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas

Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções

Defesa de Bolsonaro pede ao STF absolvição e anulação de delação de Cid

Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

NBA aprova venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões

Brasil defende programa Mais Médicos contra 'ataques injustificáveis' dos EUA após sanções (ministro da Saúde)

Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal

Homem morre após ser 'esmagado' por esposa de 100 kg em acidente doméstico

Trump ameaça declarar emergência nacional para estender ação em Washington

Lula diz que o Brasil, 'em muitas coisas, é muito mais democrático' do que os Estados Unidos'

Heleno diz que foi 'mal interpretado' em fala sobre virar a mesa na eleição