Dólar ronda estabilidade na abertura com plano de contingência e Fed em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira, com os investidores de olho no plano de contingência do governo para empresas afetadas pela tarifa comercial de 50% dos Estados Unidos, enquanto no exterior o foco estava em torno da perspectiva para o Federal Reserve.

Às 9h05, o dólar à vista subia 0,08%, a R$5,3907 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,28%, a R$5,414.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 1,06%, a R$5,3864, alcançando a menor cotação desde 14 de junho de 2024, quando havia atingido R$5,3812.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.

