Topo

Notícias

Defesa Civil de SP alerta para situação de riscos à saúde por baixa umidade do ar

São Paulo

13/08/2025 08h33

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para o risco à saúde provocado pelos baixos índices de umidade do ar. A previsão indica que até esta quarta-feira, 13, diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%.

A partir de quinta-feira, 14, com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do Estado paulista, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção.

Na terça-feira, 12, regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, ficaram com previsão de índices próximos de 11%, caracterizando situação de emergência conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Classificação prevista da umidade relativa do ar no Estado:

- Observação: Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira: 40%; Região Metropolitana de São Paulo: 40%; Baixada Santista e Litoral Norte: 70%;

- Atenção: Vale do Paraíba e regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara: 30%;

- Emergência: Presidente Prudente e Marília: 18%; Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11%; Araçatuba e São José do Rio Preto: 13%;

"A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça a importância de redobrar os cuidados com a saúde durante períodos de baixa umidade, evitando exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia, aumentando a hidratação e umidificando ambientes", alerta o órgão estadual.

Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o aviso para perigo potencial de baixa umidade é válido para ao menos dez Estados brasileiros, incluindo São Paulo. O alerta vale até a noite desta quarta-feira, 13, podendo ser prorrogado. "Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%", segundo o Inmet.

Veja os Estados sob alerta:

- Rondônia

- Mato Grosso

- Pará

- Mato Grosso do Sul

- Tocantins

- Goiás

- Bahia

- Minas Gerais

- São Paulo

- Paraná

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Rússia diz que Trump e Putin discutirão "todas as questões acumuladas" nas relações bilaterais

França, Alemanha e Reino Unido consideram restabelecer sanções contra o Irã

ONGs alertam para 'risco de influência chinesa' na compra do jornal britânico The Telegraph

'Núcleo crucial' da tentativa de golpe deve apresentar alegações finais

Defesa Civil de SP alerta para situação de riscos à saúde por baixa umidade do ar

Cecafé: Brasil exporta 2,733 milhões de sacas de café em julho (-27,6% em 1 ano)

Operação Ícaro: enriquecimento de professora de 73 anos, mãe de fiscal, alertou o MP

Réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu ficará no centro de SP

Israel bombardeia a Cidade de Gaza; 123 pessoas morreram nas últimas 24 horas

Caso Ultrafarma e Fast Shop: quais os próximos passos da investigação

Negociações sobre a poluição por plásticos 'à beira do precipício'