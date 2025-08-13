Trama golpista: defesa de Bolsonaro entrega hoje alegações finais ao STF

As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo 1 da trama golpista têm até hoje para apresentar as alegações finais do processo ao STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Esta é a última chance para os advogados argumentarem antes do julgamento. Além do ex-presidente, fazem parte do núcleo 1:

Alexandre Ramagem, deputado federal (PL-RJ) e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência na gestão Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

Eles são réus por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A exceção é Ramagem, que conseguiu na Câmara a suspensão da ação pelos crimes que aconteceram em 8 de janeiro de 2023, quando ele já era deputado. Ele é réu por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Contra Bolsonaro, pesa ainda a acusação de liderar a organização criminosa armada. Somadas, as penas máximas pelos crimes dos quais o ex-presidente é acusado somam 46 anos de prisão.

O que acontece depois?

O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, vai preparar seu relatório. Além do resumo do caso, o relatório trará o voto o ministro —pela absolvição ou condenação. Não há prazo para essa fase.

Depois, Moraes libera o processo para julgamento, que acontecerá na Primeira Turma. Além de Moraes, ela é composta por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin, seu presidente, que é quem agenda a data.

Durante o julgamento, o relator lê o relatório, a PGR se manifesta e os advogados dos réus terão uma hora para fazer as defesas. Em seguida, o relator apresenta o voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da turma por último. A decisão será a da maioria.

PGR e Cid já apresentaram alegações finais

PGR pediu a condenação de todos os réus. Na peça protocolada em 14 de julho, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que a denúncia revelou com "precisão e riqueza de detalhes" o plano liderado por Bolsonaro para ruptura da ordem democrática no Brasil.

Gonet destacou que a denúncia não se baseia em "suposições". "A organização criminosa fez questão de documentar quase todas as fases de sua empreitada", escreveu ele, reforçando que, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagens que corroboraram as acusações.

Cid apresentou as alegações finais primeiro, por ter feito acordo de delação premiada. A defesa do tenente-coronel disse no último dia 29 que as informações dele foram importantes para a denúncia e pediu uma pena de, no máximo, dois anos de prisão.