Tiros de empresário em gari 'não foram impulso momentâneo', entende juiz

A Justiça considerou que o empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, não agiu por "impulso momentâneo" ao atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44.

Para o juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno, a ação do empresário foi uma "decisão consciente e voluntária de usar a violência".

O que aconteceu

Renê deixou carregador da arma cair durante o crime, se abaixou para pegar o objeto, o reinseriu na arma e atirou novamente, afirmaram as testemunhas. A versão consta na decisão que converteu prisão em flagrante do empresário em preventiva, publicada hoje pela Justiça.

[Isso] demonstra que não foi um ato de impulso momentâneo, mas uma decisão consciente e voluntária de usar a violência, com a finalidade de ceifar a vida alheia.

Trecho de decisão do juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno

Empresário agiu de forma "desproporcional e fria", segundo análise do juiz. A Justiça manteve a prisão alegando "garantia da ordem pública" e ressaltando a gravidade do crime, mesmo com a alegação da defesa de Renê de que ele era réu primário.

Juiz entendeu que o fato de Renê estar dirigindo o carro visto na cena do crime e o reconhecimento dele por parte das testemunhas validam a prisão em flagrante. A decisão foi homologada na Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte.

Decisão do juiz contraria pedido da defesa de Renê, que solicitou relaxamento da prisão alegando "bons antecedentes e residência fixa". À polícia, o homem negou que tenha cometido o crime, mas confirmou que a esposa dele, que é delegada, tinha uma arma calibre .380, do mesmo modelo usado no crime.

O advogado de Renê afirmou ao UOL que a defesa vai se manifestar após o resultado da audiência de custódia. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

O empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira, horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Agentes montaram um cerco no perímetro da academia para evitar a fuga do suspeito. Renê foi levado para a delegacia com a roupa usada no treino e cobria o rosto com um pano para evitar as câmeras.

Laudemir era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a empresa terceirizada está prestando apoio à família da vítima. Laudemir deixa uma filha e demais familiares.

Empresa da qual Laudemir era funcionário afirmou que o episódio é uma "violência injustificável". Por meio de nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".

Quem é o empresário preso

Renê da Silva Nogueira Junior, 47, se apresenta como sócio-administrador de três empresas. O empresário é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Nas redes sociais, Renê se descrevia como "cristão, esposo, pai e patriota". A polícia não informou se o empresário possui autorização para porte e posse de arma de fogo, ou se a arma usada no crime seria da esposa dele. Como a identidade dela não foi divulgada, a reportagem não conseguiu localizá-la para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Caso é investigado pela PCMG. O empresário já prestou depoimento acompanhado por advogados e deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira.