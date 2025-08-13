CVC espera impacto maior de falta de oferta de navios de cruzeiros no 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) - A CVC está prevendo um impacto maior no segundo semestre ante a primeira metade do ano sobre suas operações pela falta de oferta de navios de cruzeiros, o que tem feito a empresa avaliar a possibilidade de contratar navios próprios.

O impacto do segmento marítimo sobre as operações da maior companhia de viagens do Brasil "foi relevante no primeiro semestre e vai ser mais relevante no segundo porque quanto mais se aproxima a temporada de verão mais a participação do marítimo cresce e o impacto vai se aprofundando", disse o presidente-executivo da empresa, Fabio Godinho, em conferência com analistas nesta quarta-feira.

"E não temos o que fazer porque temos 30% menos de inventário", disse o executivo, citando que a MSC "está com dois navios a menos e a Costa está com um a menos".

"Estamos vendo de voltar a trazer navios próprios para não ficarmos expostos a esse tipo de redução", acrescentou, dando como exemplo o mercado do Rio de Janeiro, com forte presença de vendas de minicruzeiros. "Esse mercado praticamente acabou este ano."

Godinho ainda citou outros impactos sobre as operações da empresa no primeiro semestre derivados do cada vez mais complexo cenário geopolítico internacional. Isso inclui a guerra de Israel na Palestina, que gerou muitos cancelamentos de viagens de grupos religiosos, além das incertezas sobre a política imigratória dos Estados Unidos, que atingiu viagens como as de grupos de intercâmbio.

Apesar disso, o executivo citou que o cenário aéreo para a CVC na segunda metade do ano está mais favorável que o do primeiro semestre, quando a companhia aérea Azul promoveu forte esforço para venda de passagens aéreas em antecipação à recuperação judicial.

A companhia divulgou na noite da véspera que o prejuízo ajustado do segundo trimestre subiu de R$4,8 milhões no ano passado para R$16 milhões este ano, embora o Ebitda ajustado tenha crescido 31,3%, a R$92,3 milhões.

As ações da CVC abriram em forte queda e ampliavam o recuo às 11h26 para cerca de 15%, cotadas a R$1,98. No mesmo horário, o Ibovespa perdia 0,5%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)