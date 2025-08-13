C.Vale: tarifa dos EUA deve provocar sobreoferta de tilápia no Brasil

São Paulo, 13 - A imposição de uma tarifa de 50% pelos Estados Unidos sobre a tilápia brasileira deve provocar sobreoferta no mercado interno e pressionar pequenos frigoríficos e produtores independentes, segundo o gerente industrial da C.Vale, Reni Girardi."Isso vai fazer com que aqueles pequenos frigoríficos que hoje têm o mercado local, regional deles, comecem a ter uma sobreoferta sobre esse mercado. E isso vai afetar a cadeia como um todo", afirmou, em áudio enviado pela assessoria de imprensa. Ele alerta que muitos desses produtores vivem exclusivamente da piscicultura e podem ter dificuldades para escoar a produção. A C.Vale, que abate cerca de 200 mil tilápias por dia, destinava quase 30% de sua produção ao mercado norte-americano. "O mercado exportador hoje é o mercado americano. E, a partir do dia 6, esse mercado não existe mais. Taxação de 50%, não tem mercado que suporte", disse Girardi. De acordo com o executivo, 98% da tilápia exportada pelo Brasil vai para os EUA, e não há alternativa no curto prazo que absorva esse volume. "O mercado com esse perfil é o europeu, o mercado do Reino Unido. Nós temos trabalhado junto às associações e ao governo brasileiro para abrir esse mercado. Mas ainda não é um mercado que está aberto para a gente colocar o nosso produto."Girardi afirma que, embora a C.Vale tenha diversificação com frango, suíno e grãos, a situação é mais delicada para pequenos e médios produtores. "Como é que ficam esses pequenos e médios produtores que só vivem da atividade de peixe?", questionou.