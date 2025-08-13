Corte de juros pelo Fed em setembro é dado como certo após dados de inflação e falas de Bessent

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro está próxima de 100%, depois que novos dados mostraram que a inflação dos Estados Unidos aumentou em um ritmo moderado em julho e que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse achar possível uma redução de 0,5 ponto percentual.

Nesta quarta-feira, operadores colocavam as chances de um corte de 0,25 ponto na reunião de 16 e 17 de setembro em 98%, de acordo com estimativas calculadas pela ferramenta FedWatch da CME.

As apostas acompanhavam a divulgação dos dados de inflação ao consumidor e os comentários de Bessent, observando que o Fed usou os temores de um enfraquecimento do mercado de trabalho como justificativa para um corte maior em setembro do ano passado.

Trump criticou esse corte como sendo politicamente motivado, dada a proximidade da eleição presidencial de novembro.

Bessent fundamentou seu argumento nas recentes revisões sobre o mercado de trabalho, após as estimativas iniciais de maio e junho terem mostrado um crescimento mais forte do emprego, o que as autoridades do Fed usaram para argumentar que o mercado de trabalho continuava em boa forma.

"Se tivéssemos visto esses números em maio, em junho, suspeito que poderíamos ter tido cortes de juros em junho e julho. Portanto, isso me diz que há uma chance muito boa de um corte de 0,5 ponto na taxa" em setembro, disse Bessent em uma entrevista à Bloomberg.