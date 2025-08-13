Brasil pegou momento mais difícil para fazer a COP, diz líder da indústria

Este não tem sido um ano fácil para a realização de uma COP, mas os desafios têm de ser superados. Esta é a visão do executivo Ricardo Mussa, da SB COP, uma organização internacional que busca articular iniciativas de empresas junto à conferência do clima.

O que aconteceu

"O Brasil pegou o momento mais difícil para fazer a COP", avalia Mussa. Ex-CEO da Raízen, ele assumiu a presidência da SB COP, coordenada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), em janeiro, e tem lidado com organizações de indústria e comércio do mundo inteiro para reunir as demandas do setor privado no debate sustentável.

O executivo disse que há uma série de fatores atualmente que atrapalham um debate global mais articulado. "[O problema] não é só o governo americano, [há] a questão da guerra na Ucrânia com a Rússia, a questão da segurança energética, o trade war [guerra tarifária] que aconteceu. [Um consenso] ficou muito mais difícil. A gente não tem um vento de cauda", disse Mussa em workshop na CNI com jornalistas, ontem.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já afirmou que não vem a Belém em novembro e desestimula o debate ambiental. Mussa diz avaliar que o norte-americano "é complicado", mas que "não adianta chorar" e que o setor privado tem feito um debate paralelo.

O executivo diz que as recusas e tarifas podem criar uma oportunidade para outros países. "O movimento que os Estados Unidos fizeram também criou um outro movimento. O resto do mundo se fala mais. Eu vejo a própria União Europeia mais coesa, a Inglaterra conversando mais. Isso eu percebo no setor privado. Todo mundo tentando ter um plano maior."

Mussa elogiou ainda a presidência do embaixador André Corrêa do Lago na COP30. "Ele está focando na implementação. Não tem muito mais o que a gente negociar, a gente já negociou há dez anos o Acordo de Paris. Agora é hora de implementar", avaliou.

Representante da indústria, ele defende que o debate sustentável tem de passar pelo setor produtivo. "O setor privado responde por 84% das emissões globais. Então, quando a gente fala da solução, a solução para a questão climática passa pelo setor privado. Não dá para falar de não envolver o setor privado para implementar o que vai ser feito para resolver o problema."

Neste ano, a SB COP pretende entregar três propostas da iniciativa privada para os chefes de Estado. "Já existem hoje muitos projetos em andamento no setor privado mundial que são bem-sucedidos: têm retorno financeiro, têm combate a mudanças climáticas, são escaláveis", defende Mussa. "Então, a gente vai levar para o negociador e falar: 'Olha, essa é a visão do setor privado para vocês negociarem aqui na COP'."

Quase metade da indústria não se interessa pela COP

Pesquisa mostra o nível de interesse da indústria na COP30 Imagem: Reprodução/CNI

O interesse de industriais pela COP30 não está tão alto assim. Uma pesquisa divulgada hoje pela CNI mostra que quase metade da indústria (46%) tem pouco ou nenhum interesse nos assuntos da conferência global e em políticas públicas ligadas a ela.

A expectativa é positiva. Apesar disso, 75% dos empresários ouvidos veem oportunidade de a indústria brasileira melhorar sua imagem no exterior com a COP30 e que isso repercutirá em um aumento nas exportações.

A pesquisa ouviu representantes de 1.000 empresas de todo o país. Ela foi realizada por telefone pela Neux, entre 15 de maio a 17 de junho, com companhias de pequeno, médio e grande portes.