Como 7 toneladas de comida estragada tiveram a data de validade fraudada no interior de SP

São Paulo

13/08/2025 07h24

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, nesta terça-feira, 12, em Limeira, no interior do Estado, mais de 7 toneladas de frios e embutidos vencidos que seriam reetiquetados antes de serem distribuídos a mercados e atacados da região.

Um homem, de 35 anos, identificado apenas pelo nome de Leonardo, foi preso e outro é investigado. Os nomes completos não foram informados e, por isso, não foi possível localizar as defesas.

A apreensão foi realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, que chegou aos suspeitos após uma denúncia anônima. Os alimentos foram encontrados em um depósito, no Jardim Gustavo Picinini. Lá, a polícia localizou uma grande quantidade de alimentos estragados, como mortadela, salames e outros tipos de frios, como queijos e presunto.

De acordo com as investigações, os alimentos estragados recebiam uma etiqueta falsa com um novo prazo de validade e depois eram distribuídos para mercados da região. A impressora usada para adulterar as datas também foi apreendida.

O homem detido é apontado como dono do depósito e o responsável por fazer a adulteração das datas. Segundo a polícia, ele estava no local no momento da abordagem e teria confessado a prática criminosa. Outro suspeito, que atuaria como fornecedor da carga, é investigado.

A equipe da Vigilância Sanitária foi acionada para avaliar as condições dos produtos e o Instituto de Criminalística também foi convocado para fazer uma perícia no local. Os alimentos foram levados para o aterro sanitário da cidade, onde foram destruídos.

"A Vigilância Sanitária pesou a carga na balança do Aterro Sanitário de Limeira, totalizando 7.640 quilogramas de frios apreendidos (7,6 toneladas)", informou a Dise.

