Topo

Notícias

Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas

Cenas do Alasca - Arquivo pessoal
Cenas do Alasca Imagem: Arquivo pessoal
do UOL

Lucas Janone

Em colaboração com UOL

13/08/2025 21h26

Dezenas de moradores do Alasca, nos EUA, estão abandonando suas casas nos últimos dias devido ao risco de inundações históricas.

O que aconteceu

Êxodo é provocado pelo degelo acelerado. Capital do estado, a cidade de Juneau é a mais ameaçada. A situação foi divulgada inicialmente pela BBC.

Fenômeno provoca vazamento na barragem da Geleira Mendenhall, a maior da região. A água da geleira se espalha por um lago e, na sequência para um rio de mesmo nome.

Com vazamento da barragem, nível da água no rio Mendehall passou de 4 metros pela primeira vez na história. Informação é do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

Autoridades locais alertam sobre a possibilidade de uma evacuação forçada. "Este será um novo recorde, com base em todas as informações que temos. Precisamos ficar atentos a real possibilidade de uma inundação severa", alerta Nicole Ferrin, meteorologista do NWS.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lula diz que enviou carta convidando Trump para COP30: 'mundo passa por um gravíssimo problema'

Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas

Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções

Defesa de Bolsonaro pede ao STF absolvição e anulação de delação de Cid

Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

NBA aprova venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões

Brasil defende programa Mais Médicos contra 'ataques injustificáveis' dos EUA após sanções (ministro da Saúde)

Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal

Homem morre após ser 'esmagado' por esposa de 100 kg em acidente doméstico

Trump ameaça declarar emergência nacional para estender ação em Washington

Lula diz que o Brasil, 'em muitas coisas, é muito mais democrático' do que os Estados Unidos'