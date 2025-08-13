Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas
Dezenas de moradores do Alasca, nos EUA, estão abandonando suas casas nos últimos dias devido ao risco de inundações históricas.
O que aconteceu
Êxodo é provocado pelo degelo acelerado. Capital do estado, a cidade de Juneau é a mais ameaçada. A situação foi divulgada inicialmente pela BBC.
Fenômeno provoca vazamento na barragem da Geleira Mendenhall, a maior da região. A água da geleira se espalha por um lago e, na sequência para um rio de mesmo nome.
Com vazamento da barragem, nível da água no rio Mendehall passou de 4 metros pela primeira vez na história. Informação é do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).
Autoridades locais alertam sobre a possibilidade de uma evacuação forçada. "Este será um novo recorde, com base em todas as informações que temos. Precisamos ficar atentos a real possibilidade de uma inundação severa", alerta Nicole Ferrin, meteorologista do NWS.