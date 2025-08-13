Topo

Colisão entre iate e navio de carga deixa vários desaparecidos no Japão

13/08/2025 02h02

Uma pessoa foi levada inconsciente para o hospital e várias estão desaparecidas após uma colisão entre um iate e um navio de carga nesta quarta-feira em águas próximas à costa sul do Japão, informaram as autoridades e a imprensa locais. 

O capitão do cargueiro de 492 toneladas informou à Guarda Costeira japonesa que colidiu com outra embarcação perto da ilha de Hoto, no município de Oita, disse à AFP a porta-voz da Guarda Costeira, Nanaka Yoshida. 

"Encontramos uma pessoa por volta das 10h00 (22h00 de Brasília, terça-feira) e a entregamos aos serviços de emergência, que a levaram ao hospital", disse.

A emissora pública NHK informou que a pessoa estava inconsciente no momento do resgate.

A Guarda Costeira prossegue com a busca por várias pessoas que estavam a bordo do iate, mas o número total de passageiros não foi determinado.

kh/aph/cwl/arm/mas/fp

© Agence France-Presse

