Topo

Notícias

Cisco supera em lucro e receita com demanda por infraestrutura de IA

Nova York

13/08/2025 18h02

A Cisco reportou ganhos e receitas mais altos do que o esperado no quarto trimestre fiscal, impulsionados pela crescente demanda por seus produtos de inteligência artificial. A empresa de tecnologia reportou um lucro líquido de US$ 2,8 bilhões, ou US$ 0,71 por ação, acima dos US$ 2,2 bilhões, ou US$ 0,54, no ano anterior.

Os ganhos ajustados foram de US$ 0,99 por ação. Os analistas esperavam US$ 0,98, de acordo com a FactSet.

A receita foi de US$ 14,7 bilhões, acima da projeção dos analistas de US$ 14,62 bilhões.

Os pedidos de infraestrutura de IA excederam US$ 800 milhões, elevando o total do ano fiscal de 2025 para US$ 2 bilhões.

A Cisco projeta para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 uma receita entre US$ 14,65 bilhões e US$ 14,85 bilhões, e ganhos ajustados entre US$ 0,97 e US$ 0,99 por ação. Os analistas da FactSet esperam uma receita de US$ 14,62 bilhões e ganhos ajustados de US$ 0,97 por ação.

Às 17h58 (de Brasília), as ações da Cisco caíam 1,93% no after hours de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Cerca de 150 pessoas denunciaram crimes cometidos pelo falecido magnata Al Fayed

PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista Supercopa da Uefa  kn/cyj/aam

Após críticas de bolsonaristas, Senado aprova indicação de Lula para STM

Governo planeja regulação de redes mais amplo e sem choque com Congresso

Operação policial no RJ mira fraude de R$ 114 mil contra a Uber; golpistas usaram IA

EUA anunciam que revogarão vistos de 'vários membros' do governo do Brasil

EUA restringe vistos para funcionários de países africanos e Cuba por missões médicas cubanas

STF recebe 26 influenciadores para evento sobre funcionamento da Justiça e democracia

Produção de etanol nos EUA sobe 1,11%, para 1,093 milhão de barris por dia

Barcelona inscreverá Joan García por lesão de 'longa duração' de Ter Stegen

'Soberania é intocável', diz Lula ao lançar medidas de apoio às exportações