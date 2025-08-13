Cinco proibições exóticas que vigoram na Alemanha - Não dance durante um feriado de cunho religioso; não construa castelos de areia nas praias ou colha cogumelos de noite. Confira algumas regulamentações da Alemanha que podem causar estranhamento entre estrangeiros.A Alemanha pode parecer bem liberal se comparada a outros países. Por exemplo: ainda é permitido fumar em alguns bares e tomar sol sem roupas em alguns parques públicos; e a partir dos 16 anos, o jovem pode comprar cerveja ou vinho sem infringir a lei da proibição de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Nos Estados Unidos, a idade mínima para o compra de álcool, por exemplo, é 21.

Mas a Alemanha também tem regulamentações rígidas — especialmente aos domingos e feriados. E estas vão de proibições de dançar em determinados dias a regulamentos que não permitem a construção de castelos de areia. Em dias de feriado, por exemplo, o silêncio é soberano.

Confira algumas das leis mais peculiares do país, consideradas, muitas vezes, até mesmo ultrapassadas.

1.Sexta-feira Santa: proibido dançar ou assistir a alguns filmes

Na maioria dos 16 estados da Alemanha, a Sexta-feira Santa é considerada um feriado em que é preciso fazer mais silêncio do que de costume. Desde a Idade Média, é proibido dançar neste dia. A capital, Berlim, tem uma abordagem mais liberal em relação à proibição de dançar. Em Berlim, só não se pode dançar entre 4h e 21h da Sexta-feira Santa. Mas no estado da Baviera, no sul do país, predominantemente católico, a proibição dura 70 horas - começa na quinta-feira que antecede a Páscoa e vai até sábado. As multas para quem infringir a lei podem chegar a 10 mil euros (R$ 54 mil).

Neste dia, considerado um "dia do silêncio", também não é permitido lavar o carro, fazer mudança ou vender algo, mesmo que sejam objetos usados de dentro de sua própria casa.

Em vários estados alemães, existe uma lista de cerca de 700 filmes que não podem ser assistidos durante feriados tidos como "feriados silenciosos" ou "dia do silêncio". Entre eles estão Os Caça-Fantasmas, o inocente desenho animado Heidi, de 1975, e a sátira religiosa A Vida de Brian, uma comédia do grupo inglês Monty Python.

Mas, volta e meia, os alemães protestam contra a proibição de dançar no período da Páscoa. Desde 2013, existe uma iniciativa na cidade de Bochum, no oeste da Alemanha, que exibe publicamente o filme A Vida de Brian para qualquer um que quiser assistí-lo – em protesto contra as regras tidas como ultrapassadas.

2. Não pode colher cogumelos à noite, nem alho de urso com raiz

É ilegal colher cogumelos nos bosques da Alemanha à noite. A ideia é não perturbar os animais em seu habitat natural.

Também é proibido arrancar alho de urso (Allium ursinum) pela raiz - para usar na preparação de pestos e sopas. Isso porque o alho de urso, que cresce em florestas úmidas e se desenvolve em várzeas, pode ser facilmente confundido com plantas tóxicas, como o lírio-do-vale.

Colher um ramo de folhas de alho de urso, para o uso pessoal, geralmente é permitido, desde que as plantas não sejam arrancadas com seus bulbos. Colher folhas em reservas naturais é proibido!

3. É proibido fazer castelos de areia na maioria das praias do Mar Báltico

Tanto adultos quanto crianças não podem construir castelos de areia em muitas das praias das ilhas do norte da Alemanha. Enquanto as famílias se aglomeram à beira-mar, as crianças podem nadar, mas não podem cavar buracos. Se os fizerem, correm o risco de receber uma multa de 1.000 euros.

Construir castelos de areia em ilhas como Sylt é proibido porque toda a escavação e movimentação da areia pode levar à erosão da praia.

Os resorts de Binz e Sellin, na ilha de Rügen, permitem castelos de areia. Porém, com a altura máxima de 30 centímetros e circunferência de 3,5 metros.

4. Não pode cortar a grama aos domingos — nem fazer compras

Usar o cortador de grama ou qualquer outra ferramenta elétrica aos domingos, na Alemanha, provavelmente vai resultar na ira dos vizinhos — e, potencialmente, da polícia.

A tradicional Ruhezeit, ou "tempo para descanso", ainda reina aos domingos acima de todas as coisas. De acordo com a lei, os domingos são reservados para a família e à vigília religiosa. Isso também vale para os feriados. Quem quiser fazer barulho pode ser multado.

O silêncio aos domingos se estende às ruas: uma lei federal alemã, em vigor desde 1956, proíbe lojas de varejo de todos os tipos de abrir aos domingos. Embora os estados tenham tido mais liberdade para estabelecer suas próprias regras desde 2006, as compras aos domingos continuam sendo proibidas em todo o país – exceto em alguns dias específicos (designados para compras aos domingos) e em casos muito limitados para determinadas lojas. No geral, apenas certas lojas em estações ferroviárias e aeroportos e postos de conveniência normalmente abrem aos domingos.

5. Se dirigir de forma informal a um policial pode render multa

A escolha entre "du" e "Sie" em alemão às vezes é um dilema até mesmo para os falantes mais experientes.

Mas uma coisa é certa: não se atreva a se dirigir a um policial com o informal "du" (você) em vez do formal "Sie" (senhor ou a senhora). A multa pode chegar 600 euros.

Nos anos 2000, o conhecido produtor musical e apresentador Dieter Bohlen ganhou destaque no noticiário ao contestar judicialmente uma multa aplicada com base nessa regra. Neste caso, um tribunal decidiu a seu favor e anulou a penalidade aplicada a Bohlen, mas foi preciso que o apresentador recorresse à Justiça.

Autor: Stuart Braun