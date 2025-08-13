Topo

Chefe do Tesouro dos EUA diz que Trump pode usar sanções em reunião com Putin

13/08/2025 09h29

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que as sanções ou tarifas secundárias podem aumentar se a reunião do presidente Donald Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, não for bem-sucedida, conclamando os líderes europeus a também impulsionar sanções.

"Ele deixará claro para o presidente Putin que todas as opções estão sobre a mesa", declarou Bessent em uma entrevista à Bloomberg Television.

(Reportagem de Susan Heavey)

