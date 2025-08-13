Chefe de espionagem da Noruega culpa hackers russos por sabotagem em represa em abril

Por Nerijus Adomaitis

ARENDAL, Noruega (Reuters) - Hackers russos assumiram brevemente o controle de uma represa na Noruega em abril, disse o chefe da agência de contrainteligência do país nórdico nesta quarta-feira, a primeira vez que Oslo atribuiu oficialmente o ataque digital ao seu vizinho.

Enquanto comandaram a represa em Bremanger, no oeste da Noruega, em 7 de abril, os hackers abriram uma comporta de inundação e liberaram 500 litros de água por segundo durante quatro horas antes de o ataque ser detectado e interrompido, disseram as autoridades anteriormente.

Ninguém ficou ferido durante o ataque.

A Noruega produz a maior parte de sua eletricidade por meio de represas hidrelétricas, e as autoridades de inteligência já haviam alertado sobre o risco de ataques à sua infraestrutura de energia.

"No último ano, vimos uma mudança na atividade dos agentes cibernéticos pró-russos", disse Beate Gangaas, chefe da agência policial de segurança PST da Noruega, em um discurso.

O incidente em Bremanger foi uma dessas atividades, acrescentou Gangaas.

"O objetivo desse tipo de operação é influenciar e causar medo e caos entre a população em geral", disse ela. "Nosso vizinho russo está se tornando mais perigoso."

A embaixada russa em Oslo disse que as declarações de Gangaas eram "infundadas e politicamente motivadas".

"É óbvio que a PST está tentando, sem sucesso, fundamentar a ameaça mítica de sabotagem russa contra a infraestrutura norueguesa este ano, que ela mesma inventou em seu relatório (anual) de fevereiro", disse em uma declaração enviada por email à Reuters.

Em setembro do ano passado, o chefe de espionagem do Reino Unido acusou a Rússia de empreender uma "campanha incrivelmente imprudente" de sabotagem na Europa, em parte para assustar os países europeus, impedindo-os de ajudar a Ucrânia. Moscou nega a alegação.

Após seu discurso, Gangaas disse à Reuters que estava divulgando a atribuição para alertar a população em geral e tentar impedir que a Rússia lançasse novos ataques.

"Quero que os noruegueses estejam preparados", disse ela em uma entrevista.

A Noruega, membro da Otan, faz fronteira com a Rússia no Ártico. Como os outros países nórdicos, o país é um firme defensor da Ucrânia. É também o maior fornecedor de gás da Europa, que é transportado principalmente por meio de uma rede de gasodutos sob o Mar do Norte.