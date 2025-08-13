Topo

Notícias

Chefe de espionagem da Noruega culpa hackers russos por sabotagem em represa em abril

13/08/2025 17h29

Por Nerijus Adomaitis

ARENDAL, Noruega (Reuters) - Hackers russos assumiram brevemente o controle de uma represa na Noruega em abril, disse o chefe da agência de contrainteligência do país nórdico nesta quarta-feira, a primeira vez que Oslo atribuiu oficialmente o ataque digital ao seu vizinho.

Enquanto comandaram a represa em Bremanger, no oeste da Noruega, em 7 de abril, os hackers abriram uma comporta de inundação e liberaram 500 litros de água por segundo durante quatro horas antes de o ataque ser detectado e interrompido, disseram as autoridades anteriormente.

Ninguém ficou ferido durante o ataque.

A Noruega produz a maior parte de sua eletricidade por meio de represas hidrelétricas, e as autoridades de inteligência já haviam alertado sobre o risco de ataques à sua infraestrutura de energia.

"No último ano, vimos uma mudança na atividade dos agentes cibernéticos pró-russos", disse Beate Gangaas, chefe da agência policial de segurança PST da Noruega, em um discurso.

O incidente em Bremanger foi uma dessas atividades, acrescentou Gangaas.

"O objetivo desse tipo de operação é influenciar e causar medo e caos entre a população em geral", disse ela. "Nosso vizinho russo está se tornando mais perigoso."

A embaixada russa em Oslo disse que as declarações de Gangaas eram "infundadas e politicamente motivadas".

"É óbvio que a PST está tentando, sem sucesso, fundamentar a ameaça mítica de sabotagem russa contra a infraestrutura norueguesa este ano, que ela mesma inventou em seu relatório (anual) de fevereiro", disse em uma declaração enviada por email à Reuters.

Em setembro do ano passado, o chefe de espionagem do Reino Unido acusou a Rússia de empreender uma "campanha incrivelmente imprudente" de sabotagem na Europa, em parte para assustar os países europeus, impedindo-os de ajudar a Ucrânia. Moscou nega a alegação.

Após seu discurso, Gangaas disse à Reuters que estava divulgando a atribuição para alertar a população em geral e tentar impedir que a Rússia lançasse novos ataques.

"Quero que os noruegueses estejam preparados", disse ela em uma entrevista.

A Noruega, membro da Otan, faz fronteira com a Rússia no Ártico. Como os outros países nórdicos, o país é um firme defensor da Ucrânia. É também o maior fornecedor de gás da Europa, que é transportado principalmente por meio de uma rede de gasodutos sob o Mar do Norte.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Banco cobra família de vítima por dívida de carro envolvido em acidente

Tribunal de apelações dá luz verde a corte de ajuda externa de Trump

Abrafrigo: exportação de carne bovina bate recorde em volume e receita

Funerais de presidenciável morto na Colômbia acontecem sem Petro

Suspeitos de narcotráfico enviados aos EUA seguiam operando da prisão, diz governo mexicano

Advogados pedem 15 anos de prisão para acusados de tentar matar Kirchner na Argentina

Chefe de espionagem da Noruega culpa hackers russos por sabotagem em represa em abril

Petróleo cai por temores de oferta abundante

Vídeo mostra ruas e prédios deteriorados em Havana, e não em Salvador

Boluarte, do Peru, perdoa forças de segurança por abusos cometidos durante décadas de conflito interno

Idosa denuncia padre faixa preta em jiu-jítsu e 'exorcista' por agressão em missa