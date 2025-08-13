Topo

Chefe da UE menciona 'conversa muito boa' com Trump sobre a Ucrânia

13/08/2025 11h41

A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou, nesta quarta-feira (13), uma "conversa muito boa" com Donald Trump e os máximos dirigentes da Ucrânia e dos países europeus, na antevéspera da reunião entre o presidente americano e seu colega russo, Vladimir Putin.

"Hoje, a Europa, os Estados Unidos e a Otan fortaleceram a base comum para a Ucrânia. Permaneceremos em estreita coordenação. Ninguém quer a paz mais do que nós, uma paz justa e duradoura", disse von der Leyen no X.

