Zambelli segue presa após alegar mal-estar em nova audiência na Itália

Uma nova audiência na Justiça da Itália, realizada hoje, determinou que a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) continue presa.

O que aconteceu

Zambelli alegou que estava se sentindo mal antes do início da sessão, mas continuou após ser examinada por um médico. O juiz perguntou se ela poderia participar da audiência, e ela disse que sim.

Parlamentar passará por uma perícia médica em 22 de agosto, decidiu o magistrado. Ele atendeu a um pedido da defesa. Uma nova audiência está prevista para sete dias depois.

Presa desde 29 de julho, Zambelli tenta deixar a prisão. A Justiça italian terá de decidir se a parlamentar brasileira responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar. A extradição de Zambelli pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

A parlamentar chorava antes de entrar na sala. Ela vestia calça jeans e blusa cinza e estava visivelmente abatida, com os olhos cheios de lágrimas. O pai, João Hélio Salgado, 77 anos, conseguiu entrar na audiência (diferentemente da sessão anterior, no dia 1º de agosto, quando esperou do lado de fora).

Zambelli fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada é defendida por três advogados: os irmãos Sammarco, Pieremilio e Angelo Alessandro, e Giuseppe Bellomo.

Advogado do caso Pizzolato depositou documentação para se constituir como defesa do Brasil. O advogado Alessandro Gentiloni é conhecido na AGU (Advocacia-geral da União) por ter representado, junto de seu pai, Michele Gentiloni, o Brasil na extradição de Henrique Pizzolato.

Relembre o caso

Zambelli contratou um hacker para invadir os sistemas do CNJ. Ele inseriu um mandado de prisão falso contra Moraes, assinado pelo próprio ministro do STF.

Após a condenação, deputada anunciou nas redes sociais que havia saído do país. Ela deixou o Brasil no fim de maio pela fronteira com a Argentina, foi aos Estados Unidos e depois à Itália, país onde tem cidadania.

No início de junho, a deputada chamou de "ilegal" e "autoritária" a ordem de Moraes para prendê-la. "Nossa Constituição é clara: um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Nada disso ocorreu", disse, em nota enviada à imprensa.

Moraes determinou o bloqueio de passaportes, contas bancárias, salário e verbas de gabinete pagos pela Câmara. Ele também mandou que as redes sociais bloqueassem os perfis de Zambelli em território nacional, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. As plataformas cumpriram a ordem, mas o X questionou a decisão.

A parlamentar está afastada da Câmara desde 29 de maio, quando pediu a primeira licença para tratamento de saúde. Depois, Zambelli solicitou mais 120 dias para "tratar de interesse particular".