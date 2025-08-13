Topo

Notícias

Câmara dos Deputados do Uruguai vota a favor da eutanásia

13/08/2025 10h23

Por Lucinda Elliott

MONTEVIDÉU (Reuters) - A câmara baixa do Parlamento uruguaio votou na quarta-feira pela legalização da eutanásia, imitando Cuba, Colômbia e Equador em uma mudança social na América Latina predominantemente católica.

O projeto de lei para descriminalizar a morte assistida foi aprovado por 64 votos na Câmara dos Deputados, com 99 assentos, após um debate acalorado durante a noite. Ele agora segue para o Senado, que deverá aprovar a legislação antes do final do ano.

De acordo com a nova lei, adultos mentalmente competentes que sofrem de doenças terminais ou incuráveis podem solicitar a eutanásia.

Uma emenda importante parece ter ajudado a convencer os parlamentares uruguaios contra a proposta original de 2022, exigindo que uma junta médica analise um caso se dois médicos envolvidos discordarem.

O parlamentar Luis Gallo, que abriu o debate, lembrou de pacientes falecidos que inspiraram o projeto de lei.

"Não nos esqueçamos de que o pedido é estritamente pessoal: ele respeita a vontade livre e individual do paciente, sem interferência, porque diz respeito à sua vida, ao seu sofrimento, à sua decisão de não continuar vivendo", disse Gallo, da coalizão governista de centro-esquerda Frente Ampla.

As pesquisas de opinião mostram um amplo apoio público à eutanásia, desde o presidente Yamandú Orsi. O Uruguai também foi pioneiro na legalização do casamento gay, do aborto e do uso da maconha.

A discussão nacional sobre a eutanásia foi trazida para o centro político em 2019 por um ex-dirigente esportivo, Fernando Sureda, que foi diagnosticado com uma doença degenerativa.

Sureda, que comandou a associação de futebol do Uruguai, defendeu publicamente o direito de morrer.

O Uruguai se junta a uma lista crescente de países, incluindo Canadá, Espanha e Nova Zelândia, que legalizaram alguma forma de morte assistida. O Reino Unido também está fazendo o mesmo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Tiros de empresário em gari 'não foram impulso momentâneo', entende juiz

Trump não ameaçou enviar tropas contra Alexandre de Moraes

Câmara: CCJ inclui na pauta dois projetos de lei que endurecem crimes contra menores nas redes

Incêndios florestais se intensificam na Europa; Espanha registra vítimas fatais

Pelo menos 20 imigrantes morrem em naufrágio na ilha italiana de Lampedusa, diz ONU

Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal

Josias: Eduardo Bolsonaro mendiga sanções e aprofunda dupla degeneração

Cinco proibições exóticas que vigoram na Alemanha

Programa de conservação na Inglaterra salva 150 espécies animais e vegetais ameaçadas

Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa 'informações deformadas e erradas' a Trump

Zambelli segue presa após alegar mal-estar em nova audiência na Itália