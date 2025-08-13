Calendário de agosto do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data marcada para começar, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão dos beneficiários. Os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

A única exceção acontece em dezembro, quando os repasses são antecipados para garantir o recebimento antes do Natal, com encerramento no dia 10.

Datas de liberação em agosto - conforme o final do NIS

NIS final 1: 18/08

NIS final 2: 19/08

NIS final 3: 20/08

NIS final 4: 21/08

NIS final 5: 22/08

NIS final 6: 25/08

NIS final 7: 26/08

NIS final 8: 27/08

NIS final 9: 28/08

NIS final 0: 29/08

Calendário anual de pagamentos do Bolsa Família

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Quais benefícios fazem parte do Bolsa Família?

O programa contempla diferentes parcelas, de acordo com a composição e as necessidades das famílias registradas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 para cada membro da família;

Complemento (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 a mais para cada criança com até 6 anos de idade;

Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses — com início dos repasses previsto para setembro.

Regras para permanecer no programa

Para continuar recebendo o benefício, os responsáveis devem seguir algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir a matrícula e a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

Realizar o acompanhamento do pré-natal em caso de gravidez;

Monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter o calendário vacinal atualizado, conforme as orientações do Ministério da Saúde.

Importante: O não cumprimento dessas exigências — como ausência escolar ou vacinação em atraso — pode resultar na suspensão temporária do pagamento. Por isso, é fundamental ficar atento às obrigações e datas para evitar bloqueios.