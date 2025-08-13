Resistente, caixa plástica organizadora ajuda na arrumação do ambiente

Arrumar a casa e organizar objetos ajuda e muito na hora de encontrá-los —e ainda deixa o ambiente mais limpo. Nesse sentido, as caixas organizadoras são uma mão na roda na hora de deixar tudo em seu lugar, como esta opção transparente da Ordene.

Com capacidade para 30 litros, a caixa de plástico vem com tampa e promete ser fácil de limpar. Confira a seguir as especificações do produto e a opinião de quem comprou.

O que diz a Ordene sobre a caixa

Feita de plástico resistente, fácil de limpar;

A tampa vem com dispositivo "click" para fechamento seguro;

Capacidade de 30 litros (há outras dois tamanhos, com preços diferentes);

Medidas: 30,5 cm x 30 cm x 42,5 cm;

Na cor Cristal (há outras opções de cor, com preços diferentes).

O que diz quem comprou

Na Amazon, a caixa da Ordene tem mais de 1,9 mil avaliações e nota média de 4,6 (de um total de 5). A maioria dos elogios fala sobre a boa qualidade e a resistência da caixa.

Boa caixa, material resistente, fecha bem, as cores são bem bonitas, tenho uma azul e outra rosa. O tamanho é ótimo. Recomendo! Sandra

Chegou perfeitamente no período de entrega. Ótimo produto. Já está em uso. Adorei e recomendo. Mauro

Bom organizador, tamanho mediano, mas cabe bastante coisa. Anônimo

Serviu para o propósito de guardar cabos e peças de computador. Chegou inteira e sem rachaduras. Lucas Silva

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores reclamaram da fragilidade da caixa e do não funcionamento das travas de fechamento.

Achei frágil em comparação a outras fabricantes mas serve para o que se propõe. Tiago Valentin

Elas são de estrutura frágil, uma trincou justamente no acabamento enquanto eu manuseava. Mas são úteis, se manuseadas com cuidado (principalmente ao movê-las com peso) e sem exageros no empilhamento. Ezequiel R. R.

Tamanho bom, deixa o conteúdo bem visível. Entretanto, os travas de fechamento não cumprem o papel. A tampa fica solta, "dançando". Maria Socorro Cavalcante da Costa

