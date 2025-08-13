Topo

Notícias

Cade aprova compra de parte das usinas de geração distribuída da Raízen pela Thopen

São Paulo

13/08/2025 10h40

A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, que a Thopen adquira usinas de geração distribuída de energia elétrica da Raízen.

O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 13, e cita a aquisição "da totalidade do capital social de até 13 sociedades por ações ou limitadas", detentoras das usinas, que não foram detalhadas.

No fim de julho, porém, a Raízen informou ter vendido 55 usinas de GD para a Thopen Energia e para a Grupo Gera em operação que pode chegar a R$ 600 milhões.

No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), disse que 44 dos ativos seriam para a Thopen. Na ocasião, disse também que o negócio precisava do aval do Cade e do cumprimento das demais condições precedentes estabelecidas nos contratos.

Ao órgão antitruste, a Raízen informou que a operação "representa uma oportunidade de desinvestimento no setor de geração distribuída de energia, para que possa concentrar seus esforços em suas atividades principais".

Já a Pontal Energy, uma de suas sócias detentoras, disse que o negócio "representa uma oportunidade de expandir seu portfólio de projetos de geração distribuída de energia elétrica".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal

Josias: Eduardo Bolsonaro mendiga sanções e aprofunda dupla degeneração

Programa de conservação na Inglaterra salva 150 espécies animais e vegetais ameaçadas

Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa 'informações deformadas e erradas' a Trump

Zambelli segue presa após alegar mal-estar em nova audiência na Itália

Funcionários não manuseavam materiais antes de explosão em fábrica no PR

Pesquisa revela que consumo de álcool nos EUA está em nível recorde de baixa com aumento de preocupações com saúde

Nenhum grupo armado é permitido no Líbano, diz presidente ao Irã, aliado do Hezbollah

Onda de calor desafia cidades francesas e reacende debate sobre adaptação urbana

IBGE: prévia de abate mostra aumento em bovino, suíno e frango no 2º tri

Alasca, um estado americano com passado russo