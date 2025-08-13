Brasil tem fluxo cambial positivo de US$118 milhões em agosto até dia 8, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$118 milhões em agosto até o dia 8, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$986 milhões em agosto até o dia 8. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de agosto até o dia 8 foi negativo em US$868 milhões.

SEMANA

Na semana passada, de 4 a 8 de agosto, o fluxo cambial total foi negativo em US$305 milhões.

No acumulado do ano até 8 de agosto, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$14,528 bilhões.

(Por Fernando Cardoso)