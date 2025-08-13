Topo

Notícias

Brasil tem fluxo cambial positivo de US$118 milhões em agosto até dia 8, diz BC

13/08/2025 14h39

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$118 milhões em agosto até o dia 8, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$986 milhões em agosto até o dia 8. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de agosto até o dia 8 foi negativo em US$868 milhões.

SEMANA

Na semana passada, de 4 a 8 de agosto, o fluxo cambial total foi negativo em US$305 milhões.

No acumulado do ano até 8 de agosto, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$14,528 bilhões.

(Por Fernando Cardoso)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

15 de agosto é feriado? Saiba onde a data é celebrada e por quê

Trends, maquiagens e dancinhas: o que é a adultização denunciada por Felca

Trump ameaça com "graves consequências" se Putin bloquear paz na Ucrânia

Vídeo mostra momento em que gari é baleado e cai no chão em BH

Autor de 'Como As Democracias Morrem' diz que Trump é mais autoritário que Chávez

Vários países rejeitam esboço de tratado sobre poluição por plásticos

Trump ameaça Rússia com consequências se Moscou não parar guerra na Ucrânia

Supremo elege Fachin presidente e Moraes vice; dupla deve assumir no final de setembro

Dia 15 de agosto é feriado? Confira locais

Caso Ultrafarma: Justiça mantém prisão de auditores em suposto esquema

Oposição fará força-tarefa para entregar dossiê contra Moraes a embaixadores