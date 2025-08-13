Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais
Classificação final do punhobol
Disputa feminina:
1. Brasil, 2. Suíça, 3. Alemanha, 4. Áustria, 5. Chile, 6. Nova Zelândia, 7. Argentina, 8. EUA
Disputa masculina
1. Brasil, 2. Alemanha, 3. Áustria, 4. Suíça, 5. Itália, 6. Chile, 7. Argentina, 8. Nova Zelândia
Modalidades dos Jogos Mundiais
Esportes aéreos
Tiro com arco
Beisebol-Softbol
Bilhar
Boules
Canoagem
Cheerleading
Esportes de dança
Punhobol
Flag Football
Floorball
Frisbee
Ginástica
Handebol de praia
Ju-Jitsu
Karatê
Kickboxing
Corfebol
Lacrosse
Salvamento aquático
Muay thai
Orientação
Esportes aquáticos motorizados (powerboating)
Levantamento de peso básico
Raquetebol
Esportes sobre rodas
Sambo
Escalada esportiva
Squash
Triatlo
Cabo de guerra
Esportes subaquáticos
Esqui aquático & Wakeboarding
Wushu