Topo

Notícias

Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais

13/08/2025 16h16

Classificação final do punhobol

Disputa feminina:
1. Brasil, 2. Suíça, 3. Alemanha, 4. Áustria, 5. Chile, 6. Nova Zelândia, 7. Argentina, 8. EUA

Disputa masculina
1. Brasil, 2. Alemanha, 3. Áustria, 4. Suíça, 5. Itália, 6. Chile, 7. Argentina, 8. Nova Zelândia

Modalidades dos Jogos Mundiais

Esportes aéreos

Tiro com arco

Beisebol-Softbol

Bilhar

Boules

Canoagem

Cheerleading

Esportes de dança

Punhobol

Flag Football

Floorball

Frisbee

Ginástica

Handebol de praia

Ju-Jitsu

Karatê

Kickboxing

Corfebol

Lacrosse

Salvamento aquático

Muay thai

Orientação

Esportes aquáticos motorizados (powerboating)

Levantamento de peso básico

Raquetebol

Esportes sobre rodas

Sambo

Escalada esportiva

Squash

Triatlo

Cabo de guerra

Esportes subaquáticos

Esqui aquático & Wakeboarding

Wushu

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Cerca de 150 pessoas denunciaram crimes cometidos pelo falecido magnata Al Fayed

PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista Supercopa da Uefa  kn/cyj/aam

Após críticas de bolsonaristas, Senado aprova indicação de Lula para STM

Governo planeja regulação de redes mais amplo e sem choque com Congresso

Operação policial no RJ mira fraude de R$ 114 mil contra a Uber; golpistas usaram IA

EUA anunciam que revogarão vistos de 'vários membros' do governo do Brasil

EUA restringe vistos para funcionários de países africanos e Cuba por missões médicas cubanas

STF recebe 26 influenciadores para evento sobre funcionamento da Justiça e democracia

Produção de etanol nos EUA sobe 1,11%, para 1,093 milhão de barris por dia

Barcelona inscreverá Joan García por lesão de 'longa duração' de Ter Stegen

'Soberania é intocável', diz Lula ao lançar medidas de apoio às exportações