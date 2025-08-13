Bolsonaro pede absolvição em alegações finais no processo por tentativa de golpe

A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a absolvição do ex-presidente, nas alegações finais do processo por tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022.

Em documento de 197 páginas apresentado ao STF, os advogados de Bolsonaro afirmam que o ex-presidente é inocente das acusações apresentadas na denúncia, e que "demonstrou-se a absoluta ausência de provas" para condená-lo.

