Topo

Notícias

Bessent cita 'boa chance' de corte de 50 pb pelo Fed e menciona busca por integridade dos dados

São Paulo

13/08/2025 10h25

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que há "uma boa possibilidade" de um corte de 50 pontos-base (pb) pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quarta-feira, 13. Segundo ele, se os dados do Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) fossem de maior qualidade, reduções nos juros pelo BC dos EUA poderiam ter acontecido em junho e julho.

"Deveríamos estar 150-175 pb abaixo da taxa que o Fed está agora. Acredito que poderíamos entrar em uma série de cortes de juros", disse ele, ao ressaltar estar "otimista" com a reunião do banco central americano em setembro.

Para o secretário, é importante buscar a integridade dos dados, mas descarta a suspensão do payroll. "Precisamos de bons dados para tomar boas decisões", acrescentou.

Na ocasião, Bessent sugeriu que a ex-diretora do Fed Adriana Kugler era "muito política" e disse que espera que o indicado temporário para a diretoria do Fed, Stephen Miran, seja confirmado "o mais rápido possível".

O secretário afirmou que ele e o presidente norte-americano, Donald Trump, estão preocupados com a "base" do Fed e mencionou que "10 ou 11 pessoas" estão sendo consideradas para a presidência do BC dos EUA, sem fornecer mais detalhes. "Também estamos procurando pessoas do setor privado para o Fed. Miran nos dá mais tempo para pensar na presidência do Fed", pontuou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Astro japonês de J-pop é condenado por atentado ao pudor em Hong Kong

Motorista reage a tentativa de assalto em trânsito no Brooklin e atira em criminoso

Cresce mobilização em Israel pelo fim da guerra em Gaza; mulheres lideram protestos

Zelenskiy e Europa fazem apelo a Trump antes de reunião com Putin no Alasca

AGU reage a relatório de Trump e diz que punir golpistas é respeitar direitos humanos

Tiros de empresário em gari 'não foram impulso momentâneo', entende juiz

Trump não ameaçou enviar tropas contra Alexandre de Moraes

Câmara: CCJ inclui na pauta dois projetos de lei que endurecem crimes contra menores nas redes

Incêndios florestais se intensificam na Europa; Espanha registra vítimas fatais

Pelo menos 20 imigrantes morrem em naufrágio na ilha italiana de Lampedusa, diz ONU

Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal