Topo

Notícias

Barroso vota para proibir retorno de vítimas de violência ao exterior

13/08/2025 21h13

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, votou nesta quarta-feira (13) para ampliar a regra que proíbe a entrega de crianças para pais estrangeiros nos casos de sequestro internacional de crianças.

O voto do ministro foi proferido durante a retomada do julgamento sobre a validade de regras sobre o sequestro internacional. As normas estão previstas na Convenção de Haia, ratificada pelo Brasil em 2000.

Notícias relacionadas:

Pelo entendimento do ministro, a entrega de menores não pode ocorrer quando existirem "indícios comprováveis de violência doméstica". A regra se estende também para casos em que crianças e adolescentes não são vítimas diretas de abusos.

Apesar do voto de Barroso, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira (20).

No Brasil, as regras da convenção são alvo de questionamentos por permitirem a entrega de crianças e adolescentes a pais que vivem no exterior mesmo após denúncias de violência doméstica. A situação envolve principalmente mulheres que retornam ao Brasil com os filhos para fugir de episódios de violência e são acusadas pelo ex-companheiros de sequestro internacional de crianças.

As regras de Haia foram contestadas no STF pelo antigo partido DEM em uma ação protocolada em 2009. Para a legenda, o retorno imediato de crianças ao país de origem, principal regra da convenção, deve respeitar as garantias constitucionais brasileiras do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A legenda afirma que a Justiça brasileira determina o retorno imediato de crianças após ser acionada por país ou países signatários da norma internacional sem investigação prévia sobre a condição dos menores e as razões pelas quais elas foram trazidas ao Brasil pelas mães.

Em maio do ano passado, a Corte ouviu as sustentações orais das partes envolvidas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ex-ministro diz que atuou para Bolsonaro não assinar 'doideira' de radicais

EUA sanciona brasileiros por relação com programa Mais Médicos

Em alegações finais ao STF, Bolsonaro nega crimes e pede para ser absolvido em processo por tentativa de golpe

Rebeca Andrade decide não disputar Mundial de Ginástica Artística de 2025

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado

Comissão da Câmara aprova projeto de lei que endurece crimes contra menores nas redes

Lula diz que enviou carta convidando Trump para COP30: 'mundo passa por um gravíssimo problema'

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30

"Saúde e soberania não se negociam", diz Padilha após sanção dos EUA

Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas