Topo

Notícias

Ataques aéreos na Nigéria deixaram quase 600 mortos em oito meses, diz Força Aérea

13/08/2025 08h53

LAGOS (Reuters) - Militares da Nigéria mataram 592 membros de milícias armadas no Estado de Borno, no nordeste do país, nos últimos oito meses, depois de intensificar os ataques aéreos em uma região atingida por anos de violência, informou a Força Aérea.

Os resultados superaram os ganhos operacionais registrados em 2024, disse o chefe da Força Aérea, Hasan Abubakar, durante uma visita ao governador de Borno, Babagana Zulum, na terça-feira.

Abubakar disse que a Força Aérea também destruiu mais de 200 veículos técnicos e 166 centros de logística em uma ofensiva abrangente contra os insurgentes no nordeste.

Militantes do Boko Haram e de seu grupo dissidente, a Província da África Ocidental do Estado Islâmico (ISWAP), têm atacado forças de segurança e civis no nordeste da Nigéria, causando deslocamento generalizado e milhares de mortes.

As gangues de milícias no Estado de Borno mataram pelo menos 2.000 pessoas desde 2023, de acordo com o Nigeria Watch, um banco de dados que monitora conflitos letais e a segurança no país.

"Este ano, nossa guerra aérea está mais rápida, mais nítida e mais cirúrgica", disse Abubakar. "Estamos eliminando alvos de alto valor, paralisando redes de logística e desmantelando células que ameaçam a paz no nordeste."

Confidence MacHarry, analista sênior da consultoria de pesquisa SBM Intelligence em Lagos, afirmou que é difícil verificar de forma independente a eficácia da campanha aérea.

"No entanto, a realidade no terreno mostra que a alegação de sucesso dos militares empalidece em comparação com os ganhos e ataques bem-sucedidos realizados pelas principais facções do Boko Haram em Borno desde que a ofensiva renovada do ISWAP foi lançada no final de 2024", disse ele à Reuters.

(Reportagem de Ahmed Kingimi)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Suco de laranja: tarifa de 50% atinge subprodutos e prejuízo alcança R$ 1,54 bi

PM e esposa são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Escritor egípcio Sonallah Ibrahim morre aos 88 anos

Egito anuncia "esforços" com mediadores para obter trégua em Gaza

China e EUA trocam farpas sobre passagem de navio de guerra norte-americano no Mar do Sul da China

Ataques aéreos na Nigéria deixaram quase 600 mortos em oito meses, diz Força Aérea

McDonalds's Japão pede desculpas por fiasco de sua campanha Pokémon

Rússia diz que Trump e Putin discutirão "todas as questões acumuladas" nas relações bilaterais

França, Alemanha e Reino Unido consideram restabelecer sanções contra o Irã

ONGs alertam para 'risco de influência chinesa' na compra do jornal britânico The Telegraph

'Núcleo crucial' da tentativa de golpe deve apresentar alegações finais