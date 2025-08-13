Topo

Após reunião, secretário-geral da Otan vê união para acabar com "terrível guerra contra a Ucrânia"

13/08/2025 12h04

BRUXELAS (Reuters) - Após uma cúpula virtual, o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse nesta quarta-feira que os líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, estão unidos em sua determinação de pôr fim à guerra contra a Ucrânia.

"A bola agora está no campo da Rússia", disse Rutte, acrescentando que apreciava a "liderança e a estreita coordenação com os aliados" do presidente Trump antes de sua reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca na sexta-feira.

(Reportagem de Lili Bayer)

