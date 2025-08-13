Lula anuncia plano de apoio contra tarifaço, incluindo crédito, compras do governo e suspensão tributária

Por Bernardo Caram e Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira uma medida provisória com ações para apoiar setores afetados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, incluindo crédito, prorrogações de tributos e compras governamentais.

O plano inclui R$30 bilhões em linha de crédito, aportes de R$4,5 bilhões em diferentes fundos garantidores e até R$5 bilhões em créditos tributários a exportadores, informou o Palácio do Planalto.

De acordo com a Presidência da República, ações do plano estarão condicionadas à manutenção de empregos pelos setores, com fiscalização a ser feita pelo governo.

Um dos eixos do plano prevê o direcionamento de R$30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) para concessão de crédito a taxas mais baixas, especialmente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco do Brasil.

Em outra frente, haverá uma prorrogação de um ano no prazo do mecanismo de "drawback" -- regime aduaneiro que permite a suspensão ou isenção de tributos incidentes na aquisição de insumos usados na fabricação de produtos exportados.

O governo também autorizou a Receita Federal a adiar por dois meses a cobrança de impostos para empresas que classificou como "mais afetadas pelo tarifaço".

União, Estados e Municípios ainda poderão fazer compras para programas de alimentação, como merenda escolar e hospitais, em procedimento simplificado. A regra valerá para produtos afetados pelas sobretaxas dos EUA.

O governo ainda anunciou uma ampliação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com concessões de créditos tributários de até R$5 bilhões até dezembro de 2026.

O plano também prevê novas regras de garantia à exportação, com mecanismos de compartilhamento de risco entre governo e setor privado.

Em vigor desde a semana passada, a tarifa de importação de 50% vale para uma série de produtos exportados aos EUA que representam cerca de 36% das vendas do Brasil ao país norte-americano, incluindo carne, café, frutas e calçados. Há ainda uma fatia de quase 20% que se enquadram em tarifas que os EUA aplicaram globalmente, variando de 25% a 50%.

A taxação foi imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para combater o que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma lista de exceções deixou de fora da cobrança aproximadamente 700 produtos, poupando setores como os de aeronaves, energia e suco de laranja.